Онлайн. Гран При Штирии. Гонка
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Автор: Иван Матушкин
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Статус: прямой эфир
08:50 "Надо чисто пройти три первых поворота, а потом уже вести свою гонку", - план на победу от Кристиана Хорнера.
08:45 Правда, вчера нам обещали дождь по ходу гонки с вероятностью чуть ли не в 80%. Пока дождя нет, но в горах загадывать нельзя.
08:44 Асфальт в Шпильберге прогрет уже до 53 градусов. Назревает вопрос: действительно ли всем удатся пройти гонку с одним пит-стопом?
08:42 Никита Мазепин стартует последним, с одного ряда с Миком Шумахером. Так что можно ждать новой дуэли внутри Haas.
08:41 Во второй десятке у нас множество пилотов на хороших машинах: Цунода, Сайнс, Риккардо, Феттель, Окон. Любопытно посмотреть, кто из них выберет альтернативную тактику для прорыва.
08:38
Далее расположены Шарль Леклер с Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл с Джорджем Расселлом!
Вчера Расселл сделал все возможное, чтобы пройти в Q3. И не хватило ему всего 0,008 секунды. Но штраф Юки Цуноды исправил эту несправедливость и Джордж будет стартовать в топ-10.
08:36 А вот Валттери Боттас вчера был хорош и должен был разделить первый ряд с Ферстаппеном. Если бы не нелепый штраф за разворот на тренировке. Теперь финну придется стартовать пятым, бок о бок с Пьером Гасли.
08:35 За спиной у лидеров располагаются Ландо Норрис и Серхио Перес. Чеко вчера провалился, пропустив Ландо вперед. И уже на старте должен атаковать пилота McLaren, чтобы помогать Максу в борьбе с Льюисом.
08:31
Как и неделю назад, нас ждет мощная дуэль уже на самом старте - Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон стартуют с первого ряда.
Во Франции Макс удержал первое место на стартовом рывке, но ошибся в первом повороте и пропустил Льюиса вперед. Правда, затем тактика принесла ему победу.
Как будет теперь? Льюис наверняка настроен на реванш.
08:30 Приветствуем всех поклонников Формулы 1. Через полчаса стартует Гран При Штирии!
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