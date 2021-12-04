Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Квалификация
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Комментарии
Автор: Kirill Kachnov
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Статус: прямой эфир
12:25 Шумахер признался, что по ходу последнего быстрого круга не включил DRS в одной из соответствующих зон.
12:24 Кстати, Хэмилтон за инцидент с Мазепиным в тренировки отделался предупреждением и денежным штрафом, наложенным на команду (25 тысяч евро).
12:23 Юки Цунода называл это traffic paradise.
А телекомментаторы предсказывают поток наказаний за блокировку - мол, не торопитесь запоминать протокол квалификации после ее окончания.
А телекомментаторы предсказывают поток наказаний за блокировку - мол, не торопитесь запоминать протокол квалификации после ее окончания.
12:21 Мазепин - последний, уступив секунду Шумахеру и почти две с половиной - Пересу, который остался на первой строчке.
12:20 Тем временем первый сегмент подошел к концу.
Вылетели оба Haas, оба Aston Martin и Латифи.
Вылетели оба Haas, оба Aston Martin и Латифи.
12:20 А у Боттаса тем временем отказывает и новый мотор!
Сначала финн сообщил в боксы о пропусках зажигания, а потом силовая установка просто выключилась - к счастью, это произошло уже на пит-лейне.
Команде как минимум не придется тратить время на доставку автомобиля в боксы.
Сначала финн сообщил в боксы о пропусках зажигания, а потом силовая установка просто выключилась - к счастью, это произошло уже на пит-лейне.
Команде как минимум не придется тратить время на доставку автомобиля в боксы.
12:18 Ферстаппен был вынужден прервать быстрый круг из-за трафика.
12:17 Абсолютно все пилоты сейчас на трассе.
Трек остывает и продолжает обрезиниваться - и в этой ситуации самым быстрым вполне может оказаться тот, кто проедет быстрый круг последним.
Трек остывает и продолжает обрезиниваться - и в этой ситуации самым быстрым вполне может оказаться тот, кто проедет быстрый круг последним.
12:16 Тем временем Перес становится очередным лидером.
1:28.021 - это на 0,036 с быстрее, чем Боттас три минуты назад.
1:28.021 - это на 0,036 с быстрее, чем Боттас три минуты назад.
12:16 В одной секунде сейчас 12 пилотов, и еще три гонщика - еще в двух десятых.
12:14 Ферстаппен: "Первый сектор был отвратительным".
12:13 Мазепин тем временем ушел с последней строчки, опередив Латифи.
12:13 Но тут же Боттас - еще быстрее!
Причем сразу 0,228 с отыгрывает у соперника из Red Bull.
Финн обеспечил себе преимущество на 2-м секторе.
Причем сразу 0,228 с отыгрывает у соперника из Red Bull.
Финн обеспечил себе преимущество на 2-м секторе.
12:12 Ферстаппен возвращается на первую строчку благодаря рекордному 3-му сектору.
Впрочем, голландец всего на 0,045 с опережает Сайнса.
Впрочем, голландец всего на 0,045 с опережает Сайнса.
12:11 Мазепин на привычной последней строчке, проигрывая 3 секунды лидеру и около секунды - напарнику.
12:10 Но быстрее всех (вообще всех) - Карлос Сайнс!
Он становится новым лидером со временем 1:28.330 - то есть опережает Хэмилтона на 0,136 секунды.
Также став лучшим на 2-м и 3-м секторах.
Он становится новым лидером со временем 1:28.330 - то есть опережает Хэмилтона на 0,136 секунды.
Также став лучшим на 2-м и 3-м секторах.
12:09 После этого сразу несколько пилотов проезжают весьма быстрые круги - и между двумя лидерами чемпионата вклиниваются Боттас, Леклер, Норрис, Риккардо...
12:08 А второй - получился!
1:28.466 - Хэмилтон на 0,193 с быстрее Ферстаппена.
С лучшими временами на 2-м и 3-м секторах.
1:28.466 - Хэмилтон на 0,193 с быстрее Ферстаппена.
С лучшими временами на 2-м и 3-м секторах.
12:07 Льюис Хэмилтон по ходу своего быстро круга сначала ошибся в одном из поворотов в начале круга, а потом уперся в один из болидов Williams. Так что, первый круг не получился...
12:06 Макс Ферстаппен первым из претендентов на титул проезжает быстрый круг - за 1:28.659.
Это почти на полсекунды быстрее Норриса, который сейчас второй.
Это почти на полсекунды быстрее Норриса, который сейчас второй.
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