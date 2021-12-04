12:20 А у Боттаса тем временем отказывает и новый мотор!

Сначала финн сообщил в боксы о пропусках зажигания, а потом силовая установка просто выключилась - к счастью, это произошло уже на пит-лейне.

Команде как минимум не придется тратить время на доставку автомобиля в боксы.