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Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Квалификация
Определяется стартовая решетка на вторую гонку нового сезона
Автор: Александра Шубина
Отчет
Статус: прямой эфир
FIA сообщает, что у Шумахера нет повреждений. Но да, его отправили в больницу для дополнительных проверок.
Кстати, по идее, сессию не могут возобновить, если нет поблизости медицинского вертолета. Так что, думаю, еще придется ждать.
Журналисты сообщают, что Мика поместили на медицинский вертолет, чтобы провести проверки. Сообщается, что это лишь мера предосторожности, поскольку - повторюсь - на вид с ним все в порядке.
Sky Sports сравнил онборды быстрых кругов Хэмилтона и Расселла, и в некоторых поворотах семикратный чемпион гораздо меньше атаковал поребрики, чем его напарник.
Хэмилтон сказал, что был удивлен такому раннему вылету из квалификации. "Что-то не так с настройками, все выглядело нормально в третьей тренировке - я пытался прогрессировать и, видимо, перестарался. Машина была неуправляемой".
Напомним, что вчера от результатов аварии в Джидде пострадал гонщик Ф2 Джем Болукбаси: у него сотрясение мозга. Надеемся, что с Миком все будет в порядке.
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