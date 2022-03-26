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Формула 1 Новости

Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Квалификация

Определяется стартовая решетка на вторую гонку нового сезона

Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Квалификация

Автор: Александра Шубина

Отчет
Статус: прямой эфир
Все на самых мягких составах резины.
Ну вот - стоило написать, и в ту же минуту Перес и Боттас отправились на трек.
Выехали все, кроме Переса, Боттаса и Расселла.
И мы начинаем третий сегмент! Кто же возьмет поул?
Да, Магнуссен и Боттас вновь в третьем сегменте - во второй раз подряд в этом сезоне.
Второй сегмент закончен.
Расселл десятый - пронесло. Вылетают: Норрис, Риккардо, Чжоу, Шумахер и Стролл.
Окон и Гасли улучшают.
Магнуссен на седьмую позицию.
Стролл не улучшает.
В зоне вылета:
11. Чжоу
12. Риккардо
13. Магнуссен
14. Стролл
15. Окон
Топ-5 на данный момент:
1. Леклер
2. Перес
3. Ферстаппен
4. Сайнс
5. Алонсо
Продолжаем. Почти 5 минут до конца второго сегмента.
Очень долго пришлось убирать трек из-за масла.
Говорят, через 6 минут сессию возобновят.
FIA сообщает, что у Шумахера нет повреждений. Но да, его отправили в больницу для дополнительных проверок.
Кстати, по идее, сессию не могут возобновить, если нет поблизости медицинского вертолета. Так что, думаю, еще придется ждать.
Haas подтверждает эту информацию.
Журналисты сообщают, что Мика поместили на медицинский вертолет, чтобы провести проверки. Сообщается, что это лишь мера предосторожности, поскольку - повторюсь - на вид с ним все в порядке.
Sky Sports сравнил онборды быстрых кругов Хэмилтона и Расселла, и в некоторых поворотах семикратный чемпион гораздо меньше атаковал поребрики, чем его напарник.
И мы все еще ждем...
FIA все еще проводит проверки на треке.
Наши журналисты сообщают, что Мик в порядке.
Нильс Виттих сейчас на трассе - разглядывает какую-то конкретную проблему в барьере безопасности.
У всех троих был инцидент на пит-лейне; Риккардо, к тому же, помешал Окону на быстром круге.
Магнуссена и Элбона тоже.
Риккардо вызвали к стюардам.
Полное заявление Хэмилтона:
Хэмилтон сказал, что был удивлен такому раннему вылету из квалификации. "Что-то не так с настройками, все выглядело нормально в третьей тренировке - я пытался прогрессировать и, видимо, перестарался. Машина была неуправляемой".
Видео самой аварии:

 
От машины оторвалась задняя часть... Этот болид точно убит.
Машину убирают; обломки уже подобрали.
Напомним, что вчера от результатов аварии в Джидде пострадал гонщик Ф2 Джем Болукбаси: у него сотрясение мозга. Надеемся, что с Миком все будет в порядке.
Haas сообщает, что Мик в сознании: его достали из машины и направляют в медицинский центр.
Sky Sports сообщает, что Мик в сознании и общается с медиками, но пока все еще в машине.
Повторов не показывают.
К Шумахеру подъехала медицинская машина.
Шумахер пока все еще в машине...
Как выглядит машина Мика после аварии:

 
В прошлом году в Джидде Шумахер тоже попал в аварию, но в гонке.
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