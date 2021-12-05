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Формула 1

Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Гонка

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Автор: Kirill Kachnov

Отчет
Статус: прямой эфир
14:43 Просто нет слов после гонки.
Не будем долго прощаться.
Читайте новости и цитаты - их явно будет много.
И до встречи в Абу-Даби. Напомним, Макс и Хэм едут туда с одинаковым количеством очков!
14:42 Первая десятка после финиша:
Хэмилтон - Ферстаппен - Боттас - Окон - Риккардо - Гасли - Леклер - Сайнс - Джовинацци - Норрис
Вторая десятка после 30-го круга:
Стролл - Латифи - Алонсо - Райкконен - Цунода
14:41 А Боттас все-таки вырвал 3-е место у Окона - уже на финишной прямой! Одна десятая разделила пилотов.
14:41 Льюис Хэмилтон выигрывает Гран При Саудовской Аравии!
14:40 Боттас атакует Окона в первом повороте на последнем круге, но не удерживается на трассе и теряет последнюю возможность отыграть позицию.
14:39 Хэмилтон уходит на последний круг. 
8 секунд отрыва от Ферстаппена - и лучший круг (вместе с бонусным баллом) явно останется за Льюисом.
14:38 Однако за 2 круга до финиша Боттас подбирается к пилоту Alpine на полсекунды.
14:37 Но Боттас на Medium, и они уже держат не очень хорошо.
14:36 Боттас тем временем имеет шансы отобрать 3-е место у Окона на последних кругах.
14:34 Феттель тем временем сходит с трассы.
14:34 И Red Bull не собирается зазывать Ферстаппена (отставшего от Хэмилтона уже почти на 5 секунд) в боксы, так как едущий 3-м Окон недостаточно далеко.
14:33 Если все так и закончится, у Макса и Льюиса будет поровну очков, кстати!
14:32 5 кругов до финиша.
14:31 Плюс судьи еще будут рассматривать ситуацию, когда попытка Ферстаппена пропустить Хэмилтона вперед привела к столкновению.
14:30 А вот теперь можно передохнуть.
Штраф в 5 секунд Ферстаппену за маневр с выездом на трассу и получение таким образом преимущества.
Речь о событиях 37-го круга, когда Хэмилтон пошел в атаку - и Макс "по-бразильски" потерял контроль над машиной.
14:29 Ферстаппен пропускает Хэмилтона - и сразу же снова обгоняет.
14:28 Повторяют раз за разом инцидент между Льюисом и Максом.
И явно будет много вопросов к Ферстаппену после гонки.
14:27 Хэмилтон ставит лучший круг - при том, что у болида Льюиса повреждено переднее крыло.
14:26 Первая десятка после 40-го круга:
Ферстаппен - Хэмилтон - Окон - Боттас - Риккардо - Гасли -  Сайнс - Леклер - Джовинацци - Норрис
Вторая десятка после 30-го круга:
Стролл - Латифи - Алонсо - Феттель - Райкконен - Цунода
14:25 За 10 кругов до финиша 2 секунды между лидерами.
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