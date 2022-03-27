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Формула 1 Новости

Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Гонка

Сможет ли Льюис Хэмилтон прорваться из конца пелотона и как проявят себя пилоты Ferrari?

Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Гонка

Автор: Александра Шубина

Отчет
Статус: Остановлено
На сегодня все: спасибо, что были с нами!

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И Перес.
И Сайнс тоже...
Тем временем Магнуссен под расследованием из-за того, что не смог замедлиться под желтыми флагами.
Полный отчет:

Полные результаты:
1. Ферстаппен
2. Леклер
3. Сайнс
4. Перес
5. Расселл
6. Окон
7. Норрис
8. Гасли
9. Магнуссен
10. Хэмилтон
11. Чжоу
12. Хюлькенберг
13. Стролл

Боттас сошел несколькими кругами ранее.
Перес, к сожалению, только четвертый.
Леклер второй, Сайнс третий. Снова оба пилота Ferrari на подиуме.
Ферстаппен выигрывает Гран При Саудовской Аравии!
Леклер на хвосте у Ферстаппена.
Последний круг.
У машины Элбона много повреждений передней правой части. Он уже не доедет до конца гонки.
Лучше: Элбон и Стролл столкнулись.
У Стролла все хорошо - а вот у Элбона не очень.
Проблемы у Стролла.
Желтый флаг.
Леклер недалеко, но Ferrari выглядит медленнее на прямых.
Три круга до конца.
Шарль не смог перекрестить, поскольку не особо вписался в первый поворот и немного его срезал.
Ферстаппен обходит Леклера на главной прямой!
Ферстаппен очень близко.
8 десятых разделяют соперников.
Ферстаппен приблизился к Леклеру из-за ошибки пилота Ferrari.
И Льюис обошел Лэнса.
Стролл не дает Хэмилтону обойти себя. Льюис застрял за канадцем на 11-й позиции.
Осталось шесть кругов до конца.
Что же будет дальше...
Из-за этого Ферстаппен сильно заблокировал шины.
Ферстаппен больше не купится на трюк Шарля.
Оба гонщика затормозили перед линией DRS!
Red Bull сильно быстрее на прямой.
И теперь Леклер отъезжает - или пытается.
Но Леклер тут же открывает DRS и возвращает позицию. Тот же трюк, что и в Бахрейне.
Ферстаппен обходит Леклера!
Ферстаппен атакует Леклера, но пока не смог его обойти!
И Хэмилтон выехал позади Магнуссена - теперь семикратный чемпион на 12-й позиции.
Хэмилтон сразу же заезжает в боксы.
Все, зеленый флаг.
Хэмилтон - единственный, кто не менял шины с начала гонки.
Хюлькенберг, кстати, тоже успел заехать.
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