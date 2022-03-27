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Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Гонка
Сможет ли Льюис Хэмилтон прорваться из конца пелотона и как проявят себя пилоты Ferrari?
Автор: Александра Шубина
Отчет
Статус: Остановлено
На сегодня все: спасибо, что были с нами!
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Полные результаты:
1. Ферстаппен
2. Леклер
3. Сайнс
4. Перес
5. Расселл
6. Окон
7. Норрис
8. Гасли
9. Магнуссен
10. Хэмилтон
11. Чжоу
12. Хюлькенберг
13. Стролл
Боттас сошел несколькими кругами ранее.
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