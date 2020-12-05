13:06

Ну что, завтра нас ждет очень необычная гонка. Не знаю, будет ли она хороша, но точно не будет похожа ни на какой другой этап.

Джордж Расселл будет стартовать с лучшей позиции в карьере, Квят - с лучшей позиции в сезоне. А Валттери Боттас постарается не опозориться в отсутствие Льюиса Хэмилтона. Возвращайтесь!