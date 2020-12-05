Онлайн. Гран При Сахира. Квалификация
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Комментарии
Автор: Иван Матушкин
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Статус: Остановлено
13:06
Ну что, завтра нас ждет очень необычная гонка. Не знаю, будет ли она хороша, но точно не будет похожа ни на какой другой этап.
Джордж Расселл будет стартовать с лучшей позиции в карьере, Квят - с лучшей позиции в сезоне. А Валттери Боттас постарается не опозориться в отсутствие Льюиса Хэмилтона. Возвращайтесь!
13:05 Очень странная была квалификация, очень необычная трасса, но все равно два Mercedes на первом ряду. Как ни крути, куда ни верти - расклад сил в Формуле 1 не меняется.
13:03 Далее Риккардо и Сайнс, и Гасли со Строллом. Пьер внезапно проиграл Квяту четверть секунды. А Лэнс просто провалился.
13:02 А на третьем ряду Даниил Квят! Единственный круг в Q3 у Квята оказался очень хорош. Пересу он уступил, но будет стартовать шестым.
13:01 Леклер так и остался четвертым.
13:01 Расселл в итоге с первой попытки попал на первый ряд. На три сотых быстрее Ферстаппена проехал Джордж.
13:01 Боттас берет поул Гран При Сахира!
13:00 Ох, 0,026 Расселл уступил Боттасу в последней попытке.
12:58 Квяту и Гасли нашли мягкие шины на решающие попытки.
12:58 Леклер решил покинуть боксы, но притормозил возле стойки Mercedes. Просит у Расселла покататься?
12:56 Леклер вылез из кокпита. Решил, что лучше уже не проедет? В принципе, это логично.
12:55 Боттас и Расселл ответили соперникам: два лучших времени. Валттери на 0,142 быстрее Джорджа.
12:54 Квят тоже выехал на "медиуме" и даже круг завершать не стал.
12:53 Перес вклинился между Mercedes, Стролл показал восьмое время.
12:52 "Этот круг был очень хорош", - сказал Шарль по радио. Он всего 0,022 уступил Ферстаппену.
12:50 И Леклер тоже! Вау.
12:50 Ферстаппен в первый попытке опережает обе машины Mercedes!
12:49 Перес, Стролл и Квят в боксах, остальные выехали уже.
12:48 Гасли опять на "медиуме" выехал. Пьер, это не тот сегмент!
12:47 Решающий сегмент пошел!
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