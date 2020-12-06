Онлайн. Гран При Сахира. Гонка
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Автор: Иван Матушкин
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Статус: прямой эфир
12:26 Перес обогнал Феттеля за 11-е место. Элбон следующий по курсу.
12:26 Боттас не удержался за Расселлом. Мда. Почти две секунды там.
12:25 Кими красиво прошел Эйткена. Ну, за одного Кими двух Эйткенов дают.
12:24 Уже 13-й Перес. Что творит-то!
12:23 И Элбон проходит Феттеля! Но Себ контратаковал.
12:23 Перес троих после рестарта сразу обогнал. Сейчас едет 15-м, у него Medium.
12:23 Норрис уже Феттеля прошел. Шикарно Ландо начал гонку.
12:22 Кстати, Сайнс и Риккардо стартовали позади Квята. Если бы Даниил не терял позиций на старте, был бы сейчас третьим.
12:21 Сайнс прошел Боттаса, но ошибся и пропустил обратно. Что вообще с Валттери?!
12:21 Уходит машина безопасности. Едем дальше!
12:20 "Я не мог ничего сделать. Я просто ****** ****** ******", - к сожалению, цензура FIA не дала нам понять, что именно случилось с Ферстаппеном.
12:19 Там еще у Элбона какие-то проблемы были, он жалуется на шины, но команда сообщает, что все в порядке. Алекс ничего не отыграл на старте, остался 12-м.
12:17 Кстати, эта авария просто спасла Боттаса. Он столько раз терял траекторию, что его и Макс, и Перес, и Шарль атаковали. Мог оказаться пятым Валттери, но соперники устранились.
12:16 Там еще Фиттипальди развернуло позади. И Кими.
12:15 Хм. Леклер с Пересом ударились друг об друга, а Макс избежал контакта с ними, но сам въехал в стену.
12:14 Перес доехал до боксов, поменял шины. Он последний сейчас. Ферстаппен и Леклер сошли.
12:14 Расселл, Боттас, Сайнс, Риккардо, Квят, Стролл, Гасли, Окон, Феттель, Норрис сейчас в топ-10. Ландо 10 позиций отыграл.
12:13 Машина безопасности.
12:13 Авария! Леклер с Пересом столкнулись. И Ферстаппен в стене!
12:13 Расселл выиграл старт у Боттаса и вышел в лидеры!
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