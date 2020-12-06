Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Гонка в процессе . . .
Прямой эфир
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Формула 1

Онлайн. Гран При Сахира. Гонка

Поделились
Комментарии

Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: прямой эфир
12:26 Перес обогнал Феттеля за 11-е место. Элбон следующий по курсу.
12:26 Боттас не удержался за Расселлом. Мда. Почти две секунды там.
12:25 Кими красиво прошел Эйткена. Ну, за одного Кими двух Эйткенов дают.
12:24 Уже 13-й Перес. Что творит-то!
12:23 И Элбон проходит Феттеля! Но Себ контратаковал.
12:23 Перес троих после рестарта сразу обогнал. Сейчас едет 15-м, у него Medium.
12:23 Норрис уже Феттеля прошел. Шикарно Ландо начал гонку.
12:22 Кстати, Сайнс и Риккардо стартовали позади Квята. Если бы Даниил не терял позиций на старте, был бы сейчас третьим.
12:21 Сайнс прошел Боттаса, но ошибся и пропустил обратно. Что вообще с Валттери?!
12:21 Уходит машина безопасности. Едем дальше!
12:20 "Я не мог ничего сделать. Я просто ****** ****** ******", - к сожалению, цензура FIA не дала нам понять, что именно случилось с Ферстаппеном.
12:19 Там еще у Элбона какие-то проблемы были, он жалуется на шины, но команда сообщает, что все в порядке. Алекс ничего не отыграл на старте, остался 12-м.
12:17 Кстати, эта авария просто спасла Боттаса. Он столько раз терял траекторию, что его и Макс, и Перес, и Шарль атаковали. Мог оказаться пятым Валттери, но соперники устранились.
12:16 Там еще Фиттипальди развернуло позади. И Кими.
12:15 Хм. Леклер с Пересом ударились друг об друга, а Макс избежал контакта с ними, но сам въехал в стену.
12:14 Перес доехал до боксов, поменял шины. Он последний сейчас. Ферстаппен и Леклер сошли.
12:14 Расселл, Боттас, Сайнс, Риккардо, Квят, Стролл, Гасли, Окон, Феттель, Норрис сейчас в топ-10. Ландо 10 позиций отыграл.
12:13 Машина безопасности.
12:13 Авария! Леклер с Пересом столкнулись. И Ферстаппен в стене!
12:13 Расселл выиграл старт у Боттаса и вышел в лидеры!
Показать больше
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Триумф Квята и унижение Элбона. Герои и неудачники квалификации в Сахире

21ч
2
Формула 2

Итоговое положение в общем зачете Формулы 2 2020 года

3
Формула 1

«Чувствует себя не очень». Вольф о состоянии Хэмилтона

1дн
4
Формула 1

Цунода про замену Квята: Еще не могу сказать, жду слов от Red Bull

5
Формула 1

Феттель предложил помощь Мику Шумахеру

Самое важное:

Онлайн. Гран При Сахира. Гонка
Формула 1

Онлайн. Гран При Сахира. Гонка

Феттель предложил помощь Мику Шумахеру
Формула 1

Феттель предложил помощь Мику Шумахеру

Цунода про замену Квята: Еще не могу сказать, жду слов от Red Bull
Формула 1

Цунода про замену Квята: Еще не могу сказать, жду слов от Red Bull

Норрис будет стартовать с последнего ряда после замены мотора
Формула 1

Норрис будет стартовать с последнего ряда после замены мотора

В Mercedes разрешили Расселлу сражаться с Боттасом
Формула 1

В Mercedes разрешили Расселлу сражаться с Боттасом

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.