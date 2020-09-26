Онлайн. Гран При России. Квалификация
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Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: Остановлено
09:15
Завтра Макс и Валттери на Medium будут охотиться на Льюиса на Soft. А позади них будет бешеная рубка Racing Point, Renault и McLaren.
Ну а Даниил Квят попробует отыграть пару позиций и всего второй раз в карьере заехать в Сочи в очки.
Гонка стартует в 15:10 мск, а наш онлайн - еще раньше. Возвращайтесь!
09:13 Даниил Квят будет стартовать 12-м, с одного ряда с Шарлем Леклером.
09:13 Далее: Перес, Риккардо, Сайнс, Окон, Норрис, Гасли и Элбон.
09:12 Вторым становится Макс Ферстаппен, третьим - Валттери Боттас.
09:12 Итак, Льюис Хэмилтон второй раз в карьере берет поул Гран При России! В прошлый раз Льюис был тут первым в 2014 году.
09:12 А Перес опережает Риккардо и берет четвертое место.
09:12 Но Макс! Вау! Второе место. На десятую подвинул Боттаса Ферстаппен.
09:11 Риккардо не смог прибавить в решающий момент и проиграл Ферстаппену все те же четыре тысячных доли секунды.
09:11 Да, оба улучшили, но Хэмилтон на шесть десятых быстрее Боттаса!
09:10 Уже на первом секторе Льюис привез Валттери четверть секунды. Нет, Боттасу надо было его в боксах держать в Q2, это был единственный шанс на поул.
09:07 "Меня чуть Риккардо не снес", - пожаловался Льюис после выезда.
"Ну, там плотненько", - ответил Боно.
"Ну, там плотненько", - ответил Боно.
09:07 Боттас и Хэмилтон первыми пошли на решающие попытки. Валттери впереди, так что никакого слипстрима для него.
09:05 Между Пересом и Сайнсом аж семь десятых. Зато борьба за третье место невероятно плотная.
09:04
Ферстаппен третий, всего в паре десятых от Боттаса. Риккардо уступил Максу 0,004 секунды! Далее в четырех сотых Перес.
Потом: Сайнс, Окон, Элбон, Гасли и Норрис.
09:03 Все, Льюису надоела интрига: 1:31.391. На восемь десятых быстрее Боттаса!
08:59 Все кроме Ферстаппена выехали уже.
08:59 Ну и последний сегмент пошел!
08:57 Sky Sports пишет, что Льюис пересек черту за 1,25 секунды до истечения времени.
08:56 Получается, Боттас и Ферстаппен будут завтра стартовать на Medium. А у Хэмилтона будет Soft. Это уже добавляет нам интриги.
08:54 Льюиса просто гнали в последнем повороте, и действительно секунда в его пользу была при пересечении стартовой черты. Устроили ребята из Mercedes интригу.
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