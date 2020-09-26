09:15

Завтра Макс и Валттери на Medium будут охотиться на Льюиса на Soft. А позади них будет бешеная рубка Racing Point, Renault и McLaren.

Ну а Даниил Квят попробует отыграть пару позиций и всего второй раз в карьере заехать в Сочи в очки.

Гонка стартует в 15:10 мск, а наш онлайн - еще раньше. Возвращайтесь!