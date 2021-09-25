Онлайн. Гран При России. Квалификация
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Комментарии
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: Остановлено
09:04 Ну что, завтра нас ждет целая куча интриг и прорывов. Возвращайтесь непременно!
09:04 Про Боттаса и говорить нечего. Седьмое место на Mercedes, это примерно как 21-е на любой другой машине.
09:03 Хэмилтон еще и развернулся в своей последней попытке, слегка стукнув ограждение. Совсем не такого ждали от Льюиса в отсутствие Макса.
09:02 Совершенно безумная развязка. Ни Хэмилтон, ни Боттас, ни Перес не смогли прогреть свои шины. А Норрис, Сайнс и Расселл смогли.
09:02 Далее: Хэмилтон, Риккардо, Алонсо, Боттас, Стролл, Перес и Окон.
09:01 Норрис первый, Сайнс второй, Расселл третий. ФАНТАСТИКА!
09:01 И это все! Поул у Ландо Норриса. ВОТ ЭТО ДА!
09:01 Расселл третий!
09:01 Норрис еще на полсекунды быстрее!
09:00 Сайнс полторы секунды привез Хэмилтону!
08:59 Но есть еще по попытке. Может, кто-то успеет прогреть свой "софт".
08:59 Никто не улучшает. Фальстарт Расселла сбил всех с толку.
08:57 8,6 секунды Расселл проиграл девятому месту в первой попытке.
08:57 Все сейчас на "софте" на трассе. В том числе и Хэмилтон с новым крылом.
08:56 Две секунды на первом секторе Расселл проиграл лучшему времени. Пока не готова трасса для сликов?
08:56 Хэмилтон въехал в стену на пит-лейне! Крыло сломано.
08:56 Несколько раз по ходу прогревочного круга занесло Расселла, но не сильно.
08:55 И McLaren рискует! Ждем Льюиса.
08:55 И Сайнса переобувают. Ну, он девятое время показал, что терять-то.
08:54 Сейчас главное, чтобы Джордж на трассе удержался.
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