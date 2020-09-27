Онлайн. Гран При России. Гонка
Поделились
Комментарии
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: Остановлено
08:58
Ну что, Хэмилтон не смог повторить рекорд Шумахера. Следующая попытка у него будет через две недели - на родине Михаэля, да еще на культовой трассе в Нюрберге.
Будет очень интересно. Возвращайтесь!
08:57 Боттас дал очень корректное интервью. В отличие от разговора по радио, никого посылать не стал.
08:56 "Теперь уже не важно. Я получил что получил. Поздравляю Валттери", - не разговорчив что-то чемпион.
08:55
Льюис сначала благодарит фанатов. По-русски сказал "Спасибо".
08:55 "На внутренней стороне мало держака. Первые повороты вышли интересными, я надеялся, у Mercedes будут проблемы в борьбе. Но после рестарта я был медленнее. На Hard я был более боеспособен. Мы должны быть рады, что финишировали между двух Mercedes.
Я вел свою гонку и добился максимума из возможного. После двух подряд сходов второе место меня радует", - это Макс.
Я вел свою гонку и добился максимума из возможного. После двух подряд сходов второе место меня радует", - это Макс.
08:52 Ждем интервью Льюиса по поводу штрафов, конечно. Даже через шлем видно его недовольство.
08:51 У Ferrari сегодня лучший результат со времен Гран При 70-летия - то есть за пять гонок.
08:51 Сегодня редкий день, когда Квят опережает Гасли на финише. Очень хорошая тактика оказалась со стартом на "харде". Странно, что кроме Даниила и Кими никто за нее не взялся.
08:50 Ферстаппен признали лучшим гонщиком дня. Ну не знаю, на старте Макс похоронил свои шансы на победу, а потом просто ехал сам по себе.
08:49 Боттас тут матом отвечает всем своим критикам. Ну разок за сезон может, чего уж. Шансы у него редко бывают.
08:49 Элбону под конец дали 5 секунд штрафа, но они ни на что не повлияли.
08:48 Квят до последнего атаковал Окона, но так и не смог обогнать.
08:48 Далее: Перес, Риккардо, Леклер, Окон, Квят, Гасли и Элбон.
08:47 Макс Ферстаппен финиширует вторым, а Льюис Хэмилтон - третьим. Рекорд Михаэля Шумахера сегодня устоял.
08:47 Валттери Боттас выигрывает Гран При России Формулы 1!
08:46 Рассел аж третий пит-стоп провел. Хоть в чем-то Williams впереди всех.
08:44 Феттель с Райкконеном устроили битву за 13-е место. Чем еще развлечься бывшим чемпионам.
08:44 Гасли поставил лучший круг, но его тут же отобрал Боттас.
08:43 Нет, видимо Валттери просто потерял время на объезде круговых, а теперь то же самое делает и Макс. Не случилось интриги.
08:42 Вау! У Ферстаппена нашлась скорость, он вдвое сократил отставание от Боттаса, но там пять секунд на три круга.
Загрузить комментарии
Самое читаемое
Слайд-шоу