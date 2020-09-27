08:55 "На внутренней стороне мало держака. Первые повороты вышли интересными, я надеялся, у Mercedes будут проблемы в борьбе. Но после рестарта я был медленнее. На Hard я был более боеспособен. Мы должны быть рады, что финишировали между двух Mercedes.

Я вел свою гонку и добился максимума из возможного. После двух подряд сходов второе место меня радует", - это Макс.