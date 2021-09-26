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Формула 1

Онлайн. Гран При России. Гонка

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Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: прямой эфир
07:54 Официальный сайт Ф1 посчитал, что более 40% сходов в Сочи происходят уже на первом круге. Чувствуете напряжение?
07:50 В пяти из шести последних гонок в Сочи сейфти-кар выезжал уже на первом круге. Просто факт к сведению.
07:46 FIA оценила вероятность дождя по ходу гонки в 70%.
07:41 Что до Никиты Мазепина, то вчера он показал самое медленное время, но из-за кучи штрафов стартовать будет 15-м. Правда, позади него Боттас, Леклер и Ферстаппен, так что удержаться будет непросто!
07:39 На четвертом ряду Racing Point 2020 года в полном составе - Лэнс Стролл и Серхио Перес. А замыкают десятку Эстебан Окон и Себастьян Феттель. Кстати, оба тоже связаны с командой, которая теперь называется Aston Martin. Сразу четыре пилота Сильверстоуна рядом - два бывших и два нынешних.
07:36 Идем дальше: на третьем ряду Дэн Риккардо и Фернандо Алонсо. Один всего две недели назад выиграл гонку, другой вошел в режим бога пенсионного возраста и выдает лучшие старты во всей Ф1. Так что от них вполне можно ждать сюрпризов!
07:34

Вот так сейчас выглядит небо над Адлером

 
07:34

Теперь поговорим о тех, кто попытается не отдать Хэмилтону победу. 

Первый поул в карьере вчера завоевал Ландо Норрис. Единственное, что может омрачить радость пилота McLarena - в Сочи обладатель поула не побеждал с 2016 года. 

А кто побеждал? Тот, кто стартует вторым или третьим. На втором месте сегодня Карлос Сайнс, а на третьем - Джордж Расселл. Ему даже не нужен Mercedes, чтобы побеждать своего будущего партнера по команде! Посмотрим, будет ли Джордж мешать Хэмилтону при старте с одного ряда. 
07:32 И вот, на Гран При подъезжает один из главных участников вчерашней квалификации - дождь. Пока он льет над морем, но может и до трассы дойти.
07:28

У Mercedes в этой дуэли есть секретное оружие - Валттери Боттас, которому с утра экстренно заменили часть мотора и вместо седьмого места он стартует с 17-го. То есть в трех позициях перед Ферстаппеном и наверняка при необходимости исполнит роль живого шлагбаума.

А вот Серхио Перес, как обычно, пользу Максу вряд ли принесет. Мексиканец стартует восьмым и хоть как-то побороться с Хэмилтоном сможет только при каком-то чрезвычайном происшествии.
07:25

Главная интрига сегодняшнего дня: прорывы Хэмилтона и Ферстаппена. 

Льюису надо с четвертого места подняться до первого, чтобы по-максимуму использовать штраф Макса.

Ну а голландцу, который из-за смены мотора стартует последним, надо просто прорваться как можно выше и как можно меньше проиграть Хэмилтону.
07:23 Приветствуем всех поклонников Формулы 1! Чуть более получаса остается до старта Гран При России.
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