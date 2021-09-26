07:34

Теперь поговорим о тех, кто попытается не отдать Хэмилтону победу.

Первый поул в карьере вчера завоевал Ландо Норрис. Единственное, что может омрачить радость пилота McLarena - в Сочи обладатель поула не побеждал с 2016 года.

А кто побеждал? Тот, кто стартует вторым или третьим. На втором месте сегодня Карлос Сайнс, а на третьем - Джордж Расселл. Ему даже не нужен Mercedes, чтобы побеждать своего будущего партнера по команде! Посмотрим, будет ли Джордж мешать Хэмилтону при старте с одного ряда.