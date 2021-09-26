Онлайн. Гран При России. Гонка
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Вот так сейчас выглядит небо над Адлером
Теперь поговорим о тех, кто попытается не отдать Хэмилтону победу.
Первый поул в карьере вчера завоевал Ландо Норрис. Единственное, что может омрачить радость пилота McLarena - в Сочи обладатель поула не побеждал с 2016 года.
А кто побеждал? Тот, кто стартует вторым или третьим. На втором месте сегодня Карлос Сайнс, а на третьем - Джордж Расселл. Ему даже не нужен Mercedes, чтобы побеждать своего будущего партнера по команде! Посмотрим, будет ли Джордж мешать Хэмилтону при старте с одного ряда.
У Mercedes в этой дуэли есть секретное оружие - Валттери Боттас, которому с утра экстренно заменили часть мотора и вместо седьмого места он стартует с 17-го. То есть в трех позициях перед Ферстаппеном и наверняка при необходимости исполнит роль живого шлагбаума.
А вот Серхио Перес, как обычно, пользу Максу вряд ли принесет. Мексиканец стартует восьмым и хоть как-то побороться с Хэмилтоном сможет только при каком-то чрезвычайном происшествии.
Главная интрига сегодняшнего дня: прорывы Хэмилтона и Ферстаппена.
Льюису надо с четвертого места подняться до первого, чтобы по-максимуму использовать штраф Макса.
Ну а голландцу, который из-за смены мотора стартует последним, надо просто прорваться как можно выше и как можно меньше проиграть Хэмилтону.