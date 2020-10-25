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Формула 1

Онлайн. Гран При Португалии. Гонка

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Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: прямой эфир
09:07 По шинам: во второй десятке Soft взял Райкконен, а у Магнуссена Hard. Остальные на Medium.
09:05 Ф1 сообщает, что вероятность дождя по ходу гонки - 40%.
09:01 Традиционная рубрика - коленопреклонение перед стартом.
08:57

Пока в Портимане дождя нет. Но его вероятность сохраняется.

 
08:54

Напомним, что перед уик-эндом было объявлено об уходе Ромена Грожана и Кевина Магнуссена из Haas в конце сезона. Правда, кто займет их места, по-прежнему неизвестно. 

Главным кандидатом считается Никита Мазепин. Но Хельмут Марко вот сегодня подтвердил, что Мазепин вел переговоры и с AlphaTauri. Там подтверждено выступление Пьера Гасли, а вот второе место остается свободным.
08:47 А по ссылке можно посмотреть стартовую решетку Гран При Португалии целиком.
08:44

Что касается Даниила Квята, то он будет стартовать только 13-м. По итогам вчерашнего дня россиянин не был доволен ничем, так что непонятно, стоит ли ждать прогресса сегодня.

Вот тут подробности от самого Даниила.
08:32

На втором ряду располагаются Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. От Макса мы могли ждать даже борьбы за поул, но в решающей попытке он уступил Хэмилтону четверть секунды. 

А вот Шарль выжал из Ferrari максимум, и в итоге уступил Ферстаппену почти столько же, сколько выиграл у ставшего пятым Чеко Переса.

При этом Леклер, вместе с пилотами Mercedes, будет стартовать на шинах Medium. А вот у Ферстаппена будет Soft. Ждем тактической борьбы.
08:30

Во вчерашней квалификации поул взял Льюис Хэмилтон. Для этого британцу пришлось выжаться на 146% и провести аж три попытки в Q3 - в первых двух он уступил Валттери Боттасу. Но в последний момент чемпион все-таки отобрал поул у напарника.

 
08:29 Приветствуем всех поклонников Формулы 1! 40 минут остается для старта первой в истории гонки чемпионата на трассе в Алгарве.
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