Онлайн. Гран При Португалии. Гонка
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Пока в Портимане дождя нет. Но его вероятность сохраняется.
Напомним, что перед уик-эндом было объявлено об уходе Ромена Грожана и Кевина Магнуссена из Haas в конце сезона. Правда, кто займет их места, по-прежнему неизвестно.
Главным кандидатом считается Никита Мазепин. Но Хельмут Марко вот сегодня подтвердил, что Мазепин вел переговоры и с AlphaTauri. Там подтверждено выступление Пьера Гасли, а вот второе место остается свободным.
Что касается Даниила Квята, то он будет стартовать только 13-м. По итогам вчерашнего дня россиянин не был доволен ничем, так что непонятно, стоит ли ждать прогресса сегодня.
Вот тут подробности от самого Даниила.
На втором ряду располагаются Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. От Макса мы могли ждать даже борьбы за поул, но в решающей попытке он уступил Хэмилтону четверть секунды.
А вот Шарль выжал из Ferrari максимум, и в итоге уступил Ферстаппену почти столько же, сколько выиграл у ставшего пятым Чеко Переса.
При этом Леклер, вместе с пилотами Mercedes, будет стартовать на шинах Medium. А вот у Ферстаппена будет Soft. Ждем тактической борьбы.
Во вчерашней квалификации поул взял Льюис Хэмилтон. Для этого британцу пришлось выжаться на 146% и провести аж три попытки в Q3 - в первых двух он уступил Валттери Боттасу. Но в последний момент чемпион все-таки отобрал поул у напарника.