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Напомним, что перед уик-эндом было объявлено об уходе Ромена Грожана и Кевина Магнуссена из Haas в конце сезона. Правда, кто займет их места, по-прежнему неизвестно.

Главным кандидатом считается Никита Мазепин. Но Хельмут Марко вот сегодня подтвердил, что Мазепин вел переговоры и с AlphaTauri. Там подтверждено выступление Пьера Гасли, а вот второе место остается свободным.