Онлайн. Гран При Португалии. Гонка
Поделились
Комментарии
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: прямой эфир
10:37 Норрис и Окон кругом позже отвечают на пит-стоп Сайнса.
10:36 Сайнс первым проводит пит-стоп. С "софта" на "медиум" переобулся Карлос.
10:35 Хэмилтон жалуется на шины. Видимо, пит-стоп отложится кругов на десять. Обычно если Льюис жалуется на резину, то с ней все здорово.
10:34 Ферстаппен теперь в зоне DRS у Валттери.
10:34 Ох как легко Хэмилтон отобрал первое место! Резко приблизился на торможении и, высекая искры, выехал на внешнюю. Боттас даже ничего не предпринял.
10:31 Риккардо прошел Феттеля и ворвался в топ-10.
10:29 Боттас пока не пускает Хэмилтона. Но Льюис все время очень близко.
10:28 Расселл уже на 16-е место провалился. Ужасный рестарт у Джорджа получился. Нет темпа.
10:28 Перес вернул четвертое место, обогнав Норриса. Пока все обгоны на торможении на прямой... Трасса в Портимане красивая, да гонка на ней пока скучная.
10:27 Ферстаппен держится в полутора секундах за Хэмилтоном, но не может в зону DRS въехать.
10:26 Мазепин уже на три секунды от Шумахера отстал.
10:25 Единственная борьба сейчас - это атаки Хэмилтона на Боттаса. Пока скорее психологические.
10:25 Мазепин тоже второй раз нарушил границы. После третьего дают черно-белый флаг, а потом - штраф.
10:24 А Хэмилтон уже атакует Боттаса за первое место.
10:24 Перес считает, что Норрис обогнал его с нарушением границ трассы и просит команду разобраться.
10:23 Цунода уже два раза границы трассы нарушил. Его в Имоле за это штрафовали.
10:22 Льюис сразу сбросил Макса из зоны DRS.
10:21 Хэмилтон вернул второе место! На торможении в конце прямой Льюис опередил Ферстаппена.
10:20 Мазепин пропустил Шумахера обратно.
10:19 Ферстаппен уже пробует атаковать Боттаса за счет DRS, Хэмилтон караулит сзади.
Загрузить комментарии
Самое читаемое
2
15 февр. 2021 г.
Презентация болида McLaren MCL35M
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
Слайд-шоу