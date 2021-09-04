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"Круг Макса сегодня утром был произведением искусства. Он входит в повороты вроде третьего намного быстрее, чем все остальные.

И мы видели, что на машине Льюиса меняют всю переднюю часть. Возможно, потому, что у нее был хороший баланс в быстрых поворотах, но не в медленных. Они могут поменять подвеску и изменить ситуацию. Они попытаются это сделать, но это не лучший знак перед квалификацией", - это Росберг делится ожиданиями.