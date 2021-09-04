Онлайн. Гран При Нидерландов. Квалификация
Автор: Иван Матушкин
Отчет
"Круг Макса сегодня утром был произведением искусства. Он входит в повороты вроде третьего намного быстрее, чем все остальные.
И мы видели, что на машине Льюиса меняют всю переднюю часть. Возможно, потому, что у нее был хороший баланс в быстрых поворотах, но не в медленных. Они могут поменять подвеску и изменить ситуацию. Они попытаются это сделать, но это не лучший знак перед квалификацией", - это Росберг делится ожиданиями.
Напомню, что сейчас между Хэмилтоном и Ферстаппеном разрыв в три очка в турнирной таблице. Соответственно, у Макса есть все шансы вернуться в лидеры чемпионата именно на домашнем этапе. Для этого достаточно "просто" победить.
В Кубке конструкторов Mercedes на семь очков опережает Red Bull, так что тут тоже лидер может поменяться уже завтра.
Фанаты Ферстаппена буквально по голову погружены в Формулу 1
Если с двумя командами-лидерами все понятно, то третья сила вызывает вопросы. По итогам пятницы на двух первых местах было аж два пилота Ferrari, но сегодня с утра Леклер стал только девятым, а Сайнс вообще разбил машину и еще неизвестно, выедет ли на квалификацию.
Лучшим из остальных утром был Фернандо Алонсо. За ним расположились Ландо Норрис и Лэнс Стролл. Добавьте сюда Леклера и Пьера Гасли и увидите сразу семь разных команд в топ-10.