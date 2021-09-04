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Формула 1

Онлайн. Гран При Нидерландов. Квалификация

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Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: прямой эфир
09:10 Вот и Роберт улучшил на 15-е место, выбив Латифи. Понятно, что для Кубицы выход в Q2 был бы большим успехом.
09:10 При том, что Кубица сейчас последний, Джовинацци идет в топ-10.
09:09 Все по кругу проехали. Цунода, Сайнс, Мазепин, Шумахер и Кубица в зоне вылета.
09:07 Не знаю, как починили Сайнса, но в первой попытке он едва Мазепина опередил. А вот у Леклера четвертое время, лучше Боттаса, но хуже Гасли.
09:06 При этом Перес даже на "софте" проиграл обоим пилотам Mercedes и Пьеру Гасли.
09:06 Ферстаппен полторы десятых у Хэмилтона выиграл. Но у Макса-то "софт", а у Льюиса "медиум".
09:06 Мазепин опередил Шумахера и Кубицу в первой попытке. Неужели, машина полегчала и Никита сразу прибавил?
09:05 Сайнс, кстати, выехал. Успели в Ferrari.
09:05 Хэмилтон и Боттас уже в первом сегменте на Medium выехали. Неожиданно.
09:04 Латифи сейчас лучший, за ним Цунода и Кубица.
09:03 А вот и Ферстаппен показался! На радость 70 тысячам голландских фанатов.
09:00 Цунода, Мазепин и Шумахер - три новичка первыми на трассе появились.
09:00 Первый сегмент пошел!
08:58 18 градусов сейчас в Зандфорте, асфальт прогрет до 35.
08:55

"Круг Макса сегодня утром был произведением искусства. Он входит в повороты вроде третьего намного быстрее, чем все остальные.

И мы видели, что на машине Льюиса меняют всю переднюю часть. Возможно, потому, что у нее был хороший баланс в быстрых поворотах, но не в медленных. Они могут поменять подвеску и изменить ситуацию. Они попытаются это сделать, но это не лучший знак перед квалификацией", - это Росберг делится ожиданиями. 
08:50

Напомню, что сейчас между Хэмилтоном и Ферстаппеном разрыв в три очка в турнирной таблице. Соответственно, у Макса есть все шансы вернуться в лидеры чемпионата именно на домашнем этапе. Для этого достаточно "просто" победить.

В Кубке конструкторов Mercedes на семь очков опережает Red Bull, так что тут тоже лидер может поменяться уже завтра.
08:45

Фанаты Ферстаппена буквально по голову погружены в Формулу 1

 
08:37 "Мы пока и сами не знаем, - ответил Бинотто на вопрос об участии Сайнса в квалификации. - Механики работают, до окончания подготовки машины далеко, ее еще надо завести. Не уверен, что все будет готово к началу сессии, но посмотрим".
08:36 Особые ожидания в этот раз от Никиты Мазепина. Ни на одной из тренировок он не стал последним и уже дважды в Зандфорте опередил своего напарника Мика Шумахера. Может, на этот раз россиянину удастся зацепиться в квалификации?
08:32

Если с двумя командами-лидерами все понятно, то третья сила вызывает вопросы. По итогам пятницы на двух первых местах было аж два пилота Ferrari, но сегодня с утра Леклер стал только девятым, а Сайнс вообще разбил машину и еще неизвестно, выедет ли на квалификацию. 

Лучшим из остальных утром был Фернандо Алонсо. За ним расположились Ландо Норрис и Лэнс Стролл. Добавьте сюда Леклера и Пьера Гасли и увидите сразу семь разных команд в топ-10. 
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