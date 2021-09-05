Онлайн. Гран При Нидерландов. Гонка
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Автор: Иван Матушкин
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Статус: прямой эфир
10:04 Хэмилтон лучший круг гонки проехал.
10:04 А вот и пит-стоп Переса. Он вернулся на "софте" 12-м, позади как раз Расселла. До очков 5 секунд всего.
10:04 Норрис, тем временем, прошел Риккардо и сразу стал от него уезжать.
10:03 Алонсо и Окон нагнали Переса. У того уже очень старый "медиум" и явно пора в боксы.
10:01 Норрис уехал от Расселла и уперся в Риккардо. Вряд ли Дэн на старом "харде" будет долго сопротивляться.
10:00 Льюис ругается по радио, что шины у него не выдержат, с пит-стопом поторопились и все плохо. Тем временем, он продолжает подъезжать к Максу.
10:00 Ferrari пока разносит McLaren со счетом 18:1.
09:59 Уже даже Алонсо на восьмом месте стал круговым.
09:58 Норрис побывал в боксах и выехал в гущу борьбы Риккардо, Расселла и Стролла.
09:57 Мазепин сошел в боксах. Да что же такое.
09:55 У Макса-то "хард". Сможет Льюис преимущество в шинах реализовать?
09:55 Джовинацци два пит-стопа провел и из топ-10 откатился на 18 место. Эх.
09:54 Алонсо с Оконом продолжают свою борьбу всю гонку - Нандо не пускает Эстебана.
09:54 Ферстаппена тоже сразу переобули и он остался впереди Хэмилтона.
09:53 Норрис уже 40 кругов на "медиуме" едет. "Медиум" - "софт" с одним пит-стопом? Вау.
09:53 И тут же Хэмилтон заезжает в боксы. И возвращается на новом "медиуме" перед Боттасом.
09:52 "Выкладывайся полностью в ближайшие 4-5 кругов", - сказали Ферстаппену. Готовятся к пит-стопу.
09:51 Аварии не было, но Боттасу пришлось объезжать Себа и терять время. А он и так не особо к лидерам подъезжал.
09:51 Феттеля развернуло в третьем повороте!
09:50 Шумахер на двух пит-стопах побывал уже и минуту проигрывает Мазепину.
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