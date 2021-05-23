10:44

Поздравим Ферстаппена с первым в карьере успехом в Монако. Посочувствуем Леклеру. Порадуемся первому в сезоне подиуму Ferrari, и второму - Ландо Норриса.

Отметим, что Феттель стал пятым после семи гонок без очков. Ну и порадуемся за Антонио Джовинацци, он редко набирает очки.

Про Льюиса Хэмилтона пока лучше промолчим. Через две недели Льюис сам все скажет и покажет.

И будем прощаться. Возвращайтесь на этапе в Баку!