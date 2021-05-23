Онлайн. Гран При Монако. Гонка
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Автор: Иван Матушкин
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Статус: Остановлено
10:44
Поздравим Ферстаппена с первым в карьере успехом в Монако. Посочувствуем Леклеру. Порадуемся первому в сезоне подиуму Ferrari, и второму - Ландо Норриса.
Отметим, что Феттель стал пятым после семи гонок без очков. Ну и порадуемся за Антонио Джовинацци, он редко набирает очки.
Про Льюиса Хэмилтона пока лучше промолчим. Через две недели Льюис сам все скажет и покажет.
И будем прощаться. Возвращайтесь на этапе в Баку!
10:42 Далее: Перес, Феттель, Гасли, Хэмилтон, Стролл, Окон и Джовинацци.
10:42 Карлос Сайнс финиширует вторым. Ландо Норрис - третьим.
10:41 Макс Ферстаппен выигрывает Гран При Монако и выходит в лидеры чемпионата!
10:40 Цунода получил черно-белый флаг. Юки надо научиться держать себя в рамках: приличий, цензуры и трассы.
10:39 Феттель с Пересом ведут упорную борьбу за звание лучшего гонщика дня. Пока Себ выигрывает с отрывом в 3%.
10:38 У Aston Martin есть все шансы обойти сразу Alpine и AlphaTauri после этой гонки.
10:35 Шумахер постепенно подъезжает к Мазепину. Но между ними три секунды за пять кругов до финиша, и Никита сегодня первое поражение напарнику нанесет.
10:35 Макс уже на девять секунд от Сайнса уехал.
10:35 Риккардо присоединился к паровозику Окона-Джовинацци-Райкконена.
10:34 Ну Перес доехал до Норриса. Но дальше - ничего.
10:32 Такими темпами Льюис еще раз может Гасли догнать. Третий за сегодня.
10:31 1:12.909 - две с половиной секунды всему пелотону привез Хэмилтон.
10:29 А лучший круг тем временем поставил Цунода, которого тоже в "софт" переобули.
10:29 И да, Хэмилтону поставили "софт" под лучший круг. Естественно, остался седьмым Льюис.
10:26 Стролл стал последним круговым в этой гонке. До Хэмилтона Ферстаппен вряд ли доедет. Хотя это было бы эпично.
10:25 Кстати, Хэмилтон больше 20 секунд выигрывает у идущего позади него Стролла. Почему бы не заехать за "софтом" и хотя бы лучший круг забрать?
10:24 Секунда между Норрисом и Пересом осталась. А вот Хэмилтон не стал атаковать Гасли и отстал обратно.
10:23 Помните, в прошлом году Окон регулярно выступал передвижным шлагбаумом для Даниила Квята? Сейчас он с Джовинацци то же самое делает. К ним уже Райкконен подъехал сзади, потому что у Окона темп на две секунды хуже, чем у всех.
10:23 Ой-ой-ой. Стролла расследуют за неверный выезд с пит-лейна. Пересек линию, которую пересекать нельзя. Будет очень обидно потерять Лэнсу свое место, Aston Martin блестяще тактически отработала.
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