Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Формула 1

Онлайн. Гран При Монако. Гонка

Поделились
Комментарии

Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: Остановлено
10:44

Поздравим Ферстаппена с первым в карьере успехом в Монако. Посочувствуем Леклеру. Порадуемся первому в сезоне подиуму Ferrari, и второму - Ландо Норриса. 

Отметим, что Феттель стал пятым после семи гонок без очков. Ну и порадуемся за Антонио Джовинацци, он редко набирает очки. 

Про Льюиса Хэмилтона пока лучше промолчим. Через две недели Льюис сам все скажет и покажет.

И будем прощаться. Возвращайтесь на этапе в Баку!
10:42 Далее: Перес, Феттель, Гасли, Хэмилтон, Стролл, Окон и Джовинацци.
10:42 Карлос Сайнс финиширует вторым. Ландо Норрис - третьим.
10:41 Макс Ферстаппен выигрывает Гран При Монако и выходит в лидеры чемпионата!
10:40 Цунода получил черно-белый флаг. Юки надо научиться держать себя в рамках: приличий, цензуры и трассы.
10:39 Феттель с Пересом ведут упорную борьбу за звание лучшего гонщика дня. Пока Себ выигрывает с отрывом в 3%.
10:38 У Aston Martin есть все шансы обойти сразу Alpine и AlphaTauri после этой гонки.
10:35 Шумахер постепенно подъезжает к Мазепину. Но между ними три секунды за пять кругов до финиша, и Никита сегодня первое поражение напарнику нанесет.
10:35 Макс уже на девять секунд от Сайнса уехал.
10:35 Риккардо присоединился к паровозику Окона-Джовинацци-Райкконена.
10:34 Ну Перес доехал до Норриса. Но дальше - ничего.
10:32 Такими темпами Льюис еще раз может Гасли догнать. Третий за сегодня.
10:31 1:12.909 - две с половиной секунды всему пелотону привез Хэмилтон.
10:29 А лучший круг тем временем поставил Цунода, которого тоже в "софт" переобули.
10:29 И да, Хэмилтону поставили "софт" под лучший круг. Естественно, остался седьмым Льюис.
10:26 Стролл стал последним круговым в этой гонке. До Хэмилтона Ферстаппен вряд ли доедет. Хотя это было бы эпично.
10:25 Кстати, Хэмилтон больше 20 секунд выигрывает у идущего позади него Стролла. Почему бы не заехать за "софтом" и хотя бы лучший круг забрать?
10:24 Секунда между Норрисом и Пересом осталась. А вот Хэмилтон не стал атаковать Гасли и отстал обратно.
10:23 Помните, в прошлом году Окон регулярно выступал передвижным шлагбаумом для Даниила Квята? Сейчас он с Джовинацци то же самое делает. К ним уже Райкконен подъехал сзади, потому что у Окона темп на две секунды хуже, чем у всех.
10:23 Ой-ой-ой. Стролла расследуют за неверный выезд с пит-лейна. Пересек линию, которую пересекать нельзя. Будет очень обидно потерять Лэнсу свое место, Aston Martin блестяще тактически отработала.
Показать больше
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Монако: пять быстрых выводов

2
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

3
Формула 1

Хэмилтон зол на Mercedes – в субботу команда к нему не прислушалась

4
Формула 1

Мазепин о дуэли с Миком: Не хотелось оставить обе машины в том повороте

13мин
5
Формула 1

Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией

56мин
Самое важное:
Мазепин о дуэли с Миком: Не хотелось оставить обе машины в том повороте
Формула 1

Мазепин о дуэли с Миком: Не хотелось оставить обе машины в том повороте

13мин
Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией
Формула 1

Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией

56мин
Гасли: Исход борьбы с Феттелем решил сантиметр
Формула 1

Гасли: Исход борьбы с Феттелем решил сантиметр

Хэмилтон: Пит-стоп стоил мне трех позиций
Формула 1

Хэмилтон: Пит-стоп стоил мне трех позиций

Ферстаппен назвал главный фактор победы в Монако
Формула 1

Ферстаппен назвал главный фактор победы в Монако

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.