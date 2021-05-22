Онлайн. Гран При Монако. Квалификация
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Комментарии
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: Остановлено
10:04
Итак, поздравим Ferrari с этим результатом. Посочувствуем Леклеру. Порадуемся за неожиданный успех Джовинацци, и будем прощаться до завтра.
Гонки в Монако обычно скучные. Но когда семикратный чемпион стартует с седьмого места, прорывов надо ждать обязательно. Возвращайтесь!
10:02 Ну а Хэмилтон будет стартовать в пяти позициях от Ферстаппена. Отличный шанс для Макса отыграться в чемпионате. Особенно, если машину Шарля ждут замены и поул перейдет к Ферстаппену.
10:02 В Ferrari все в смятении. Вроде первый поул за полтора года. Но непонятно, удастся ли его использовать.
10:01 Слегка зацепил стену Леклер, но сразу же сломал подвеску и влетел в другую стену.
10:01 Леклер - Ферстаппен - Боттас - Сайнс - Норрис - Гасли - Хэмилтон - Феттель - Перес - Джовинацци - таково итоговое положение.
10:00 Официально подтвердили, что квалификация закончена.
10:00 Леклер берет поул, значит. Показал лучшее время и закончил квалификацию для всех. Правда не факт, что сможет стартовать с первого места.
10:00 Красный флаг. За 18 секунд до конца сегмента.
09:59 Леклер разбился!
09:59 Норрис все. Вернулся в боксы, пока пятый.
09:59 Перес шел с большим улучшением, но уперся сразу в трех соперников. Свое время улучшил, но девятым остался.
09:57 А, нет, в последний момент Себастьян выскочил на трассу. На разминочную попытку уже не успеет, скорее всего.
09:57 А Феттель, видимо, решил больше не выезжать.
09:57 Норрис сходу улучшил, но все равно остался пятым.
09:55 Хэмилтон в семи десятых от поула сейчас. И на седьмой строчке. Выстрелит чемпион или уже нет?
09:54 Перес больше секунды уступает Ферстаппену и проигрывает всем, кроме Джовинацци.
09:54 Норрис на пятое место поднялся, спустив Хэмилтона на седьмое. Ландо стал последним, кто показал настоящее время в первой попытке. Теперь небольшая пауза.
09:53 Леклер - Ферстаппен - Боттас - Сайнс - Гасли - Хэмилтон - Феттель - Перес - Джовинацци - Норрис - такое необычное положение в топ-10.
09:53 Леклер выбил Ферстаппена с первой строчки. А вот Сайнс провалил третий сектор и стал третьим, хотя шел с лучшим временем.
09:51 Боттас всего шесть сотых проиграл Максу, а вот Ferrari и Хэмилтон решили сперва размяться.
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