10:04

Итак, поздравим Ferrari с этим результатом. Посочувствуем Леклеру. Порадуемся за неожиданный успех Джовинацци, и будем прощаться до завтра.

Гонки в Монако обычно скучные. Но когда семикратный чемпион стартует с седьмого места, прорывов надо ждать обязательно. Возвращайтесь!