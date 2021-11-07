Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Формула 1

Онлайн. Гран При Мексики. Гонка

Поделились
Комментарии

Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: Остановлено
15:50

Ну что, поздравим Ферстаппена с очередной победой.

Переса с третьим подиумом подряд. 

Гасли со званием лучшего из остальных.

Ferrari с выходом на третье место в Кубке конструкторов. 

Феттеля и Райкконена с нечастым для них попаданием в очки. 

Сильно посочувствуем Боттасу. 

И будем ждать Бразилию, которая уже через неделю!
15:46 До 19 очков Макс увеличил отрыв от Льюиса в чемпионате. Перес приблизился к Боттасу, но все равно 20 очков преимущество Валттери. Норрис из борьбы за третье место, видимо, выбыл все-таки, а вот Леклер самому Ландо теперь всего 12 очков уступает.
15:43 После Переса: Гасли, Леклер, Сайнс, Феттель, Райкконен, Алонсо и Норрис.
15:42 Боттас под финиш все-таки увел лучший круг и оставил Mercedes лидером Кубка конструкторов.
15:42 Льюис Хэмилтон финиширует вторым, а Серхио Перес - третьим.
15:41 Макс Ферстаппен выигрывает Гран При Мексики!
15:40 Последний круг пошел.
15:40 Перес опять атакует Хэмилтона! Два круга у Чеко есть.
15:39 И Сайнса оттормозили на семь секунд, чтобы вернуть позицию Леклеру! Вау, но справедливо.
15:39 Не получилось поставить лучший круг у Боттаса, и его еще раз переобули! Ну, а что терять.
15:38 Сайнс на семь секунд уехал от Леклера, но к Гасли больше не подъезжает.
15:37 Перес так в полутора секундах от Хэмилтона и держится, но сделать ничего не может.
15:37 Боттас прошел Ферстаппена! И теперь проигрывает ему только один круг.
15:34 Если все закончится, как сейчас, то Red Bull сравняется с Mercedes в Кубке конструкторов. Правда, Боттаса только что переобули в "софт", чтобы забрать у Ферстаппена лучший круг. Если получится, то одно очко преимущества у Mercedes будет.
15:32 Как-то не перешел накат Переса на Хэмилтона в атаки. Больше секунды теперь между ними.
15:32 Боттас так и не прошел Риккардо и бросил это дело.
15:30 Мазепин уже в трех кругах от лидера. У него два пит-стопа было.
15:30 Сайнс понемногу подъезжает к Гасли, но там больше девяти секунд, а до финиша девять кругов. Не успеет.
15:26 Перес в зоне DRS! Пошла жара.
15:23 Пересу вот меньше двух секунд осталось до Хэмилтона, у него шансы есть.
Показать больше
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

15 ч
2
Формула 1

Хэмилтон: Если проиграю в Бразилии, то у меня проблемы

20 ч
3
Формула 1

Комментатор Ф1 добился изгнания телохранителей с решетки

21 ч
4
Формула 1

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa?

1 дн
5
Формула 1

Слухи: Audi хочет купить McLaren

19 ч
Самое важное:
Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»
Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

13 ч
СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin
Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

14 ч
Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу
Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

15 ч
Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер
Формула 1

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер

15 ч
Слухи: Audi хочет купить McLaren
Формула 1

Слухи: Audi хочет купить McLaren

19 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.