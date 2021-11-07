Онлайн. Гран При Мексики. Гонка
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Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: Остановлено
15:50
Ну что, поздравим Ферстаппена с очередной победой.
Переса с третьим подиумом подряд.
Гасли со званием лучшего из остальных.
Ferrari с выходом на третье место в Кубке конструкторов.
Феттеля и Райкконена с нечастым для них попаданием в очки.
Сильно посочувствуем Боттасу.
И будем ждать Бразилию, которая уже через неделю!
15:46 До 19 очков Макс увеличил отрыв от Льюиса в чемпионате. Перес приблизился к Боттасу, но все равно 20 очков преимущество Валттери. Норрис из борьбы за третье место, видимо, выбыл все-таки, а вот Леклер самому Ландо теперь всего 12 очков уступает.
15:43 После Переса: Гасли, Леклер, Сайнс, Феттель, Райкконен, Алонсо и Норрис.
15:42 Боттас под финиш все-таки увел лучший круг и оставил Mercedes лидером Кубка конструкторов.
15:42 Льюис Хэмилтон финиширует вторым, а Серхио Перес - третьим.
15:41 Макс Ферстаппен выигрывает Гран При Мексики!
15:40 Последний круг пошел.
15:40 Перес опять атакует Хэмилтона! Два круга у Чеко есть.
15:39 И Сайнса оттормозили на семь секунд, чтобы вернуть позицию Леклеру! Вау, но справедливо.
15:39 Не получилось поставить лучший круг у Боттаса, и его еще раз переобули! Ну, а что терять.
15:38 Сайнс на семь секунд уехал от Леклера, но к Гасли больше не подъезжает.
15:37 Перес так в полутора секундах от Хэмилтона и держится, но сделать ничего не может.
15:37 Боттас прошел Ферстаппена! И теперь проигрывает ему только один круг.
15:34 Если все закончится, как сейчас, то Red Bull сравняется с Mercedes в Кубке конструкторов. Правда, Боттаса только что переобули в "софт", чтобы забрать у Ферстаппена лучший круг. Если получится, то одно очко преимущества у Mercedes будет.
15:32 Как-то не перешел накат Переса на Хэмилтона в атаки. Больше секунды теперь между ними.
15:32 Боттас так и не прошел Риккардо и бросил это дело.
15:30 Мазепин уже в трех кругах от лидера. У него два пит-стопа было.
15:30 Сайнс понемногу подъезжает к Гасли, но там больше девяти секунд, а до финиша девять кругов. Не успеет.
15:26 Перес в зоне DRS! Пошла жара.
15:23 Пересу вот меньше двух секунд осталось до Хэмилтона, у него шансы есть.
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