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Формула 1

Онлайн. Гран При Катара. Гонка

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Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: прямой эфир
09:45 Только Боттас и Мазепин едут до сих пор без остановок.
09:44 Ого! Сайнсу и Леклеру на одном круге провели пит-стопы. Справилась Скудерия без задержек.
09:44 Феттель с Риккардо одновременно провели пит-стоп, упали на 15-е и 16-е места и борются друг с другом теперь.
09:42 Норрис вернулся позади Гасли, которого обогнал перед его пит-стопом. Но Пьеру наверняка еще раз шины менять придется, а вот Ландо вряд ли.
09:41 Норрис свернул в боксы и только Феттель остался на "софте".
09:41 Льюис тут же ответил Максу, отобрав лучший круг с разницей в одну десятую.
09:39 Ферстаппен проехал лучший круг гонки. Семь секунд ему до Льюиса.
09:38 Aлонсо после пит-стопа выехал восьмым. Он остался впереди Переса!
09:38 Шумахер после пит-стопа стал первым круговым.
09:37 Боттас прошел Норриса. Четвертое место и только Валттери из топ-команд еще не был в боксах.
09:36 Хо-хо! Отбил Себ первую атаку Чеко. И даже в этой борьбе они едут быстрее Риккардо и Леклера впереди них.
09:34 Феттель на 11-м месте сейчас едет в темпе пары Норрис - Боттас. Но сзади его догоняет Перес.
09:33 Пока соперники меняют свой "медиум", Aлонсо лучший для себя круг на старом "софте" проехал.
09:32 Перес почти догнал Aлонсо, но тоже поехал в боксы. Тоже "хард" и вернулся Чеко 12-м.
09:30 Льюис тут же отвечает на пит-стоп соперника, повторяя его тактику. Ничего не отыграл Макс.
09:29 Какое-то время после выезда из боксов был Макс под атаками Aлонсо, но справился.
09:29 И Ферстаппен идет на андеркат! Вот это интересно. Макс вернулся вторым... на "харде"! Тактика пошла в ход.
09:28 По 7-8 десятых с круга выигрывает Льюис у Макса, постоянно обновляя лучшие круги.
09:28 Боттас следом прошел Окона. Преследует он Чеко, между ними Норрис и четыре секунды.
09:27 Перес это проиллюстрировал, отобрав у Норриса четвертое место.
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