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Формула 1

Онлайн. Гран При Италии. Спринт

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Комментарии

Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: прямой эфир
09:49

Еще одна тема, которая всю неделю волнует фанатов, это конфликт Никиты Мазепина и Мика Шумахера. Босс Haas Гюнтер Штайнер высказывался по ней довольно мягко, а вот главный инженер Аяо Комацу оказался намного жестче. 

Убедитесь сами.
09:41

Пока Ф1 только готовится к старту, в Ф2 провели уже вторую гонку уик-энда! Роберт Шварцман на этот раз стал третьим. Учитывая, что Пиастри и Чжоу финишировали ниже россиянина, это позволило им приблизиться к первому месту в общем зачете.

Читайте подробнее здесь.
09:33

Помимо спринтерских разборок, в Ф1 проходят даже более важные - моторные. И судя по слухам, победу в них начинает одерживать партия Red Bull, которая бьется за упрощение силовых установок. 

Вот, почитайте.
09:27

На этой неделе было несколько контрактных объявлений на следующий год. Валттери Боттаса подписали в Alfa Romeo, Джордж Расселл наконец перешел в Mercedes, а Алекс Элбон попал в Williams.

История Элбона была интересной потому, что пилот из стана Red Bull пришел в команду с моторами Mercedes. Ради этого RBR даже освободила Алекса от контракта, но Mercedes все равно настояла на специальных условиях конфиденциальной работы с двигателем. По словам Тото Вольфа, такой договор о неразглашении был подписан. Это немного удивляет на фоне того, что с 2022-го силовые установки все равно заморозят.
09:23 Но вот Маттиа Бинотто настаивает, что к старту спринта поправят и машину Сайнса, и самочувствие Леклера. Хорошо бы, все-таки домашний этап Ferrari...
09:20 Кстати, у Ferrari проблемы не только с Сайнсом. Леклер преждевременно закончил участие в утренней тренировке из-за плохого самочувствия. Не помешает ли ему это в спринте?
09:19 На этом Гран При у нас довольно необычное расписание. Вчерашняя квалификация была куда позже обычного, спринт тоже проводят в нестандартное время, а вот гонка завтра начнется в привычные 16:00 мск.
09:11 Что касается Никиты Мазепина, то он стартует последним. А вот на одном ряду с ним будет не Мик Шумахер, а Роберт Кубица. Немец сумел выиграть у поляка сразу три десятых секунды.
09:10 Замыкают десятку Серхио Перес и Антонио Джовинацци. Итальянец второй раз подряд вытащил Alfa Romeo в Q3, а вот мексиканец, а вот мексиканец больше половины секунды проиграл своему напарнику по Red Bull и в спринте должен будет прорываться, чтобы опять не бросить Макса одного против Mercedes.
09:08 Четвертый ряд разделили пилоты Ferrari, причем Карлос Сайнс опередил Шарля Леклера. Но сегодня утром испанец разбил свою Ferrari. Посмотрим, не будет ли у него проблем с выходом на старт.
09:07 На третьем ряду стоят Дэн Риккардо и Пьер Гасли. Австралиец вчера всего 0,006 секунды проиграл своему партнеру по McLaren, проведя одну из лучших квалификаций в сезоне. Ну а француз, как обычно, выжал из AlphaTauri максимум.
09:05 Макс Ферстаппен расположился на втором ряду, с ним на одной линии - Ландо Норрис. Мы помним, что в Британии Макс тоже проиграл квалификацию Льюису Хэмилтону, но сумел опередить его в спринте. Как будет на этот раз?
09:04 С первого ряда сегодня будут стартовать два пилота Mercedes, причем Валттери Боттас вчера смог опередить Льюиса Хэмилтона.
09:03 Приветствуем всех поклонников Формулы 1! Полтора часа остается до старта спринтерского заезда Гран При Италии
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