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На этой неделе было несколько контрактных объявлений на следующий год. Валттери Боттаса подписали в Alfa Romeo, Джордж Расселл наконец перешел в Mercedes, а Алекс Элбон попал в Williams.

История Элбона была интересной потому, что пилот из стана Red Bull пришел в команду с моторами Mercedes. Ради этого RBR даже освободила Алекса от контракта, но Mercedes все равно настояла на специальных условиях конфиденциальной работы с двигателем. По словам Тото Вольфа, такой договор о неразглашении был подписан. Это немного удивляет на фоне того, что с 2022-го силовые установки все равно заморозят.