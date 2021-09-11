Онлайн. Гран При Италии. Спринт
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Еще одна тема, которая всю неделю волнует фанатов, это конфликт Никиты Мазепина и Мика Шумахера. Босс Haas Гюнтер Штайнер высказывался по ней довольно мягко, а вот главный инженер Аяо Комацу оказался намного жестче.
Пока Ф1 только готовится к старту, в Ф2 провели уже вторую гонку уик-энда! Роберт Шварцман на этот раз стал третьим. Учитывая, что Пиастри и Чжоу финишировали ниже россиянина, это позволило им приблизиться к первому месту в общем зачете.
Помимо спринтерских разборок, в Ф1 проходят даже более важные - моторные. И судя по слухам, победу в них начинает одерживать партия Red Bull, которая бьется за упрощение силовых установок.
На этой неделе было несколько контрактных объявлений на следующий год. Валттери Боттаса подписали в Alfa Romeo, Джордж Расселл наконец перешел в Mercedes, а Алекс Элбон попал в Williams.
История Элбона была интересной потому, что пилот из стана Red Bull пришел в команду с моторами Mercedes. Ради этого RBR даже освободила Алекса от контракта, но Mercedes все равно настояла на специальных условиях конфиденциальной работы с двигателем. По словам Тото Вольфа, такой договор о неразглашении был подписан. Это немного удивляет на фоне того, что с 2022-го силовые установки все равно заморозят.