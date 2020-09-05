Онлайн. Гран При Италии. Квалификация
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Автор: Иван Матушкин
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Статус: Остановлено
10:03 Завтра нас ждет очень интересная борьба. Ну, как минимум начиная с третьего места. А мы на этом завершаем свою трансляцию.
10:02 Гасли в итоге стартует всего на позицию впереди Квята. Учитывая, что у Даниила будет выбор шин, еще неизвестно, чей результат лучше.
10:01
Карлос Сайнс выиграл турнир тех, кому не дали Mercedes. А Серхио Перес стал четвертым, что тоже очень хорошо.
Макс Ферстаппен, внезапно, только пятый. На этот раз только три десятых выиграл Макс у Элбона. Можно предположить, что был у голландца запас.
10:00 Итак, Льюис Хэмилтон завоевал очередную поул-позицию. На этот раз Валттери Боттас уступил ему 0,069 секунды.
10:00 Сегмент кончился. Никто не пошел на еще один круг.
09:58 До конца сессии, кстати, минута еще. Может, еще по кружочку?
09:58 Сайнс подвинул Переса и занял третье место на стартовой решетке. Чеко - четвертый.
Ферстаппен на этот раз только пятый, рядом с Норрисом.
Далее: Риккардо, Стролл, Элбон и Гасли.
Ферстаппен на этот раз только пятый, рядом с Норрисом.
Далее: Риккардо, Стролл, Элбон и Гасли.
09:57 Вот вам и пати мод! 1:18.887 - обновляет рекорд Хэмилтон!
У Боттаса 1:18.956.
У Боттаса 1:18.956.
09:55 Ферстаппен пытается объехать Элбона, но Алекс как-то против.
09:55 До финиша аж пять минут, но все поехали на трассу. Неужели избежим заварушки?
09:54 Стролл жалуется на повреждение. Логично, учитывая, что он больше секунды проиграл Пересу.
09:52
Перес почти десятую выиграл у Ферстаппена. Тот столько же у Сайнса. И еще в одной десятой дальше Норрис.
А вот Риккардо проиграл Ландо сразу шесть десятых.
09:52 Далее: Перес, Ферстаппен, Сайнс, Норрис, Риккардо, Гасли, Стролл и Элбон с удаленным временем.
09:51 1:19.068 от Хэмилтона. И 1:19.121 у Боттаса.
Пока без рекордов в Q3.
Пока без рекордов в Q3.
09:48 В этот раз все сразу выезжают. Ну это еще не вторая попытка.
09:48 Боттас и Хэмилтон первыми рванули на трассу.
09:47 Пошел решающий сегмент!
09:46 Кто попадет на второй ряд - по-прежнему непонятно. Перес, Сайнс и Ферстаппен ведут тройную дуэль. Но есть еще Норрис, который в конце любой сессии включается на 146%.
09:44 Квят в шестой раз из семи попыток проиграл Гасли. 0,260 секунды их разделило.
09:43 Впервые с 1984 года ни одна Ferrari не будет стартовать на Гран При Италии из первой десятки.
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