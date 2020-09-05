10:01

Карлос Сайнс выиграл турнир тех, кому не дали Mercedes. А Серхио Перес стал четвертым, что тоже очень хорошо.

Макс Ферстаппен, внезапно, только пятый. На этот раз только три десятых выиграл Макс у Элбона. Можно предположить, что был у голландца запас.