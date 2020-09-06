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Формула 1

Онлайн. Гран При Италии. Гонка

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Комментарии

Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: Остановлено
11:16

Через неделю нас ждет первые в истории Гран При Тосканы. Трасса в Муджелло впервые примет этап Ф1. И кто знает, чей гимн мы будем слушать там? Сегодня итальянского тоже не ждали.

Так что возвращайтесь через неделю!
11:16

Что тут еще скажешь? Были у нас уже безумные гонки в этом году, но не настолько. Таких шикарных заездов мы давно не видели. 

Пьер Гасли подтвердил, что он умеет пользоваться своими шансами лучше, чем кто-либо. Карлос Сайнс и вчера в квалификации, и сегодня в гонке был очень силен. Ну и Лэнс Стролл в очередной раз оказался в нужное время в нужном месте. 

Сегодня мы увидели, какими могут быть гонки, если нет одной команды, которая просто уезжает ото всех остальных.
11:14 "Клэр, я просто хочу напоследок сказать спасибо за свою возможность. Нам будет тебя не хватать", - это уже Латифи.
11:13 "Клэр, Фрэнк, огромное спасибо за все, что вы сделали для меня и команды. Спасибо от всего сердца", - обратился к команде Расселл.
11:13 Что касается чемпионата, то Боттас обошел Ферстаппена в борьбе за второе место. Гасли вышел на восьмое место, обойдя Сайнса и Риккардо. А также Переса и Окона.
11:11

"Честно говоря, я пока не понимаю, что произошло. Мы выжали все, что могли, из красного флага. Карлос был так быстр позади меня. В том году у меня был первый подиум, а теперь победа. 

У меня нет слов. Эта команда так много для меня значит. С ней был мой дебют в Ф1, первый подиум, первая победа. Это просто невероятно. 

Оливье Панис был последним победителем Гран При из Франции в 1997 году. Это было так давно. Я не ждал такого результата, просто безумие", - сказал Гасли.
11:09 "Я наполовину разочарован вторым местом. Когда у меня был шанс на борьбу за победу, я его не использовал. Так уж вышло", - сказал Сайнс.
11:08 Лэнс, кстати, сравнялся с Норрисом на четвертом месте в чемпионате.
11:08 "Пару лет не был на подиуме. Безумная гонка. Очень рад за Пьера, он отлично провел рестарт и заслужил победу. 
Мне грустно, я был на рестарте вторым и потерял свой шанс. Они меня обогнали, с Карлосом мы долго бились. Я доволен третьим местом, но победа была рядом", - сказал Стролл.
11:06 Стролл очень грустен после финиша. Ну, у него был лучший шанс на победу, но он упустил его на рестарте.
11:05 Williams стала 11-м и 14-м в последней гонке с семьей Уильямс. Чуть-чуть не хватило Латифи.
11:03 Алекс Элбон, кстати, 15-й. Его взяли в Red Bull вместо Гасли.
11:03 "Ай-ай, не знаю, что я еще мог сделать для победы", - сказал Сайнс по радио.
11:03 У Квята, кстати, лучший результат в сезоне. Жаль, что с Оконом справиться не получилось.
11:02 Пьер Гасли стал 109-м победителем Гран При в истории Формулы 1 и вторым в истории Minardi-Toro Rosso-AlphaTauri.
11:01 Далее: Норрис, Боттас, Риккардо, Хэмилтон, Окон, Квят и Перес.
11:01 Сайнс - второй! Стролл - третий!
Обалдеть.
11:00 И Пьер Гасли выигрывает Гран При Италии!
10:59 Все, у Сайнса открыто крыло. Последний круг пошел.
10:58 Сайнса накачивают по радио. Но он не может въехать в зону DRS. А осталось-то полтора круга.
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