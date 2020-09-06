Онлайн. Гран При Италии. Гонка
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Через неделю нас ждет первые в истории Гран При Тосканы. Трасса в Муджелло впервые примет этап Ф1. И кто знает, чей гимн мы будем слушать там? Сегодня итальянского тоже не ждали.
Так что возвращайтесь через неделю!
Что тут еще скажешь? Были у нас уже безумные гонки в этом году, но не настолько. Таких шикарных заездов мы давно не видели.
Пьер Гасли подтвердил, что он умеет пользоваться своими шансами лучше, чем кто-либо. Карлос Сайнс и вчера в квалификации, и сегодня в гонке был очень силен. Ну и Лэнс Стролл в очередной раз оказался в нужное время в нужном месте.
Сегодня мы увидели, какими могут быть гонки, если нет одной команды, которая просто уезжает ото всех остальных.
"Честно говоря, я пока не понимаю, что произошло. Мы выжали все, что могли, из красного флага. Карлос был так быстр позади меня. В том году у меня был первый подиум, а теперь победа.
У меня нет слов. Эта команда так много для меня значит. С ней был мой дебют в Ф1, первый подиум, первая победа. Это просто невероятно.
Оливье Панис был последним победителем Гран При из Франции в 1997 году. Это было так давно. Я не ждал такого результата, просто безумие", - сказал Гасли.
Мне грустно, я был на рестарте вторым и потерял свой шанс. Они меня обогнали, с Карлосом мы долго бились. Я доволен третьим местом, но победа была рядом", - сказал Стролл.
Обалдеть.