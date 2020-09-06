11:16

Что тут еще скажешь? Были у нас уже безумные гонки в этом году, но не настолько. Таких шикарных заездов мы давно не видели.

Пьер Гасли подтвердил, что он умеет пользоваться своими шансами лучше, чем кто-либо. Карлос Сайнс и вчера в квалификации, и сегодня в гонке был очень силен. Ну и Лэнс Стролл в очередной раз оказался в нужное время в нужном месте.

Сегодня мы увидели, какими могут быть гонки, если нет одной команды, которая просто уезжает ото всех остальных.