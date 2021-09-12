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Формула 1

Онлайн. Гран При Италии. Гонка

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Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: прямой эфир
10:17 Последний победный дуль у McLaren был в Канаде-2010.
10:16 Расселл и Окон давят на Алонсо сейчас. Расселл давит на Алонсо - вы ждали такое услышать?
10:14 Риккардо и Норрис одновременно проехали свои лучшие круги.
10:12 И все, уже зеленый флаг. Быстро.
10:12 Мазепин встал на трассе! Виртуальный сейфти-кар.
10:11 Карун Чандхок считает, что авария Макса и Льюиса - гоночный инцидент.
10:10 Риккардо на пару секунд уехал от Норриса. Ландо начал работать на напарника?
10:10 Боттас обогнал Переса, но не вписался в трассу! Вернул позицию Чеко.
10:09 Позади Норриса четыре машины в зоне DRS. Ландо сформировал тот самый DRS-паровозик, который обычно неплохо защищает пилота от посягательств сзади.
10:07 А, нет, это просто уже третий пит-стоп Никиты. На "софт" его перевели, но теперь отстает от Шумахера на полминуты.
10:07 Что-то с Мазепиным!
10:06 "Вы думаете, так лучше для нас?", - спросил Норрис, намекая, что Риккардо стоило бы его пропустить. Но команда пока не согласна.
10:06 От первого места до шестого - пять секунд.
10:05 А, стало ясно, в чем проблема Мазепина. Он заблокировал колеса, вылетел с трассы и был вынужден объезжать колышки. И теперь еще на убитой резине едет.
10:05 И еще 5 секунд Мазепину за то столкновение с Шумахером.
10:04 Шумахер прошел Мазепина. Не едет Никита.
10:03 15 кругов до финиша. Девять лет не выигрывал гонок McLaren.
10:02 5 секунд Пересу за обгон Леклера с выездом за пределы трассы.
10:01 Шумахер невероятно быстро догнал Мазепина. Последний круг Никита на полторы секунды медленнее прошел. Проблемы с темпом у Мазепина.
10:01 Боттас начал атаковать Переса. Это может быть шансом McLaren.
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