Онлайн. Гран При Испании. Квалификация
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Позади двух топ-команд тоже интересно. Лучшим из остальных на первой практике был Ландо Норрис, а на второй и третьей - Шарль Леклер.
Логично ждать именно от этих двоих борьбы за пятое (а то и повыше) место. Но не стоит списывать со счетов и Карлоса Сайнса, а также Alpine: вчера Окон и Алонсо завершили день четвертым и пятым, но сегодня утром неожиданно провалились во вторую десятку.
Тренировки оставили смешанные впечатления от лидеров. Вчера Макс Ферстаппен завершил день лишь с шестым временем и отставанием от Льюиса Хэмилтона в треть секунды.
Но сегодня утром уже голландец был быстрее всех, оставив семикратного чемпиона вторым.
Макс последние два этапа даже на первый ряд не попадал, но только из-за собственных ошибок. Сегодня у нас есть все основания ждать дуэли двух лидеров сезона за поул.