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Позади двух топ-команд тоже интересно. Лучшим из остальных на первой практике был Ландо Норрис, а на второй и третьей - Шарль Леклер.

Логично ждать именно от этих двоих борьбы за пятое (а то и повыше) место. Но не стоит списывать со счетов и Карлоса Сайнса, а также Alpine: вчера Окон и Алонсо завершили день четвертым и пятым, но сегодня утром неожиданно провалились во вторую десятку.