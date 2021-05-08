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Формула 1

Онлайн. Гран При Испании. Квалификация

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Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: прямой эфир
08:49 Ну и, наконец, про Никиту Мазепина. Сегодня утром он завершил восьмую подряд тренировку на последнем месте.
08:45 Если говорить о тех, у кого все плохо, то это Aston Martin. Себастьян Феттель на утренней тренировке оказался 17-м, между Alfa Romeo и Williams. Да и Лэнс Стролл недалеко от него ушел. Кажется, на этот раз о Q3 зеленым болидам мечтать не приходится.
08:42

Позади двух топ-команд тоже интересно. Лучшим из остальных на первой практике был Ландо Норрис, а на второй и третьей - Шарль Леклер. 

Логично ждать именно от этих двоих борьбы за пятое (а то и повыше) место. Но не стоит списывать со счетов и Карлоса Сайнса, а также Alpine: вчера Окон и Алонсо завершили день четвертым и пятым, но сегодня утром неожиданно провалились во вторую десятку.
08:35

Тренировки оставили смешанные впечатления от лидеров. Вчера Макс Ферстаппен завершил день лишь с шестым временем и отставанием от Льюиса Хэмилтона в треть секунды. 

Но сегодня утром уже голландец был быстрее всех, оставив семикратного чемпиона вторым. 

Макс последние два этапа даже на первый ряд не попадал, но только из-за собственных ошибок. Сегодня у нас есть все основания ждать дуэли двух лидеров сезона за поул.
08:32 Приветствуем всех поклонников Формулы 1! Через полчаса начнется квалификация Гран При Испании.
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