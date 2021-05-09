Онлайн. Гран При Испании. Гонка
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Автор: Иван Матушкин
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Статус: прямой эфир
10:14 Норрис помогает Риккардо: пропустил Дэна, а теперь оттормаживает Сайнса. Карлос все-таки прошел, но Дэн слегка отъехал.
10:12 Боттасу сказали ехать побыстрее. Если бы это было так просто.
10:12 Расселл с двумя пит-стопами едет впереди Стролла с двумя пит-стопами.
10:11 "Не представляю, как мы доедем до финиша", - говорит Ферстаппен.
10:10 Риккардо с Сайнсом съездили в боксы и вернулись позади Норриса.
10:09 А Перес все-таки прошел Риккардо. Но теперь даже до Леклера 16 секунд.
10:08 Хэмилтон сейчас явно быстрее. Секунду с круга выигрывает у Ферстаппена. Уже нет окна пит-стопа у Макса, придется тянуть до финиша.
10:06 "Все как в Венгрии", - сказал инженер Максу. Тогда, напомню, Льюис провел вроде бы лишний пит-стоп. Но в итоге был настолько быстрее Макса, что догнал и обогнал.
10:05 Макс не среагировал и в боксы не поехал. Будет забавно, если Ферстаппен на одном пит-стопе.
10:04 Вот это да! Хэмилтон просто внезапно рванул на пит-стоп и получил второй "медиум". Вернулся третьим.
10:03 Перес так устал биться об Риккардо, что слегка вылетел с трассы. Много не потерял, но шины наверняка попортил.
10:01 Дирекция гонки посоветовала Риккардо не мотаться из стороны в сторону на прямой.
10:00 Строллу тоже второй пит-стоп провели. Aston Martin быстрее всех жжёт шины?
09:59 Феттель провел второй пит-стоп и выехал за Райкконеном.
09:58 Перес так и не может справиться с Риккардо. Намек от Дэна для руководства Red Bull: вот кого вы потеряли.
09:58 Переобули Кими в "софт", 17-м он выехал, перед Шумахером. 28 кругов до финиша.
09:57 Хэмилтон нависает над Ферстаппеном. Но пока скорее ждет ошибки, чем всерьез атакует сам.
09:56 Райкконен постепенно на десятое место уже опустился. Кими так и едет без пит-стопа, скоро уже сможет в "софт" до финиша переобуться.
09:52 Мазепин сейчас единственный круговой, он в 16 секундах от Шумахера.
09:51 Хэмилтон просто разрывает после пит-стопа: от пять секунд уже осталось восемь десятых. В зоне DRS теперь Льюис.
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