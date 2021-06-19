Онлайн. Гран При Франции. Квалификация
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Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: прямой эфир
09:58 Решающий сегмент пошел!
09:51 Вся топ-10 стартует на Medium завтра. Видимо, парни из второй десятки будут выбирать Hard.
09:51 Боттас побил время Хэмилтона на пять сотых.
09:50 Никто из зоны вылета не смог всерьез прибавить. Окон, Феттель, Джовинацци, Расселл и Шумахер вылетают.
09:49 Норрис почему-то вернулся в боксы. Он пока седьмой.
09:48 Феттель обогнал Леклера! На круге прогрева.
09:47 И Риккардо тоже рискует на "софте". А вот Расселл, наоборот, в "медиум" переобулся.
09:47 Джовинацци только сменил шины на более мягкие. Ну он в прошлый раз в Q3 вышел, видимо, пристрастился.
09:44 Интересно, будет ли кто-то из зоны вылета в "софт" переобуваться.
09:43 А вот Льюис и прогрел шины! 1:30.959 - лучшее время уик-энда.
09:43 Все проехали по кругу. Окон, Феттель, Джовинацци, Расселл и Шумахер в зоне вылета.
09:41 Расселл даже на "софте" проиграл всем, включая Джовинацци на "медиуме".
09:40 Перес на десятую быстрее Ферстаппена. Первое место
09:40 Ферстаппен выиграл у Сайнса всего шесть сотых. Ох и Карлос!
09:39 Боттас и Хэмилтон проиграли Сайнсу! Видимо, Mercedes не успела шины прогреть.
09:39 Норрису стерли время. Быстрее всех пока Сайнс, но топы еще не проехали.
09:37 Окон, Алонсо и Шумахер в боксах. Ну Мик-то уже точно не выедет. А Alpine опять ждут дольше всех.
09:36 Вот это да. 10 машин выехало на Medium, и пока только Расселл на Soft.
09:35 Второй сегмент пошел!
09:32 Кстати, Шумахер вылетел в том самом шестом повороте, за которым FIA решила следить особенно пристально.
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