Онлайн. Гран При Франции. Гонка
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Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: прямой эфир
09:02 На данный момент из 106 кругов, проведенных Формулой 1 в Ле-Кастелле, Хэмилтон лидировал 105. Да уж.
09:00 Установочный круг пошел.
08:58 Окон, Феттель, Джовинацци, Райкконен, Мазепин и Стролл стартуют на "харде". У остальных "медиум".
08:55 Ф1 пишет, что риск дождя по ходу гонки - всего 10%.
08:51
Пока у нас гонщики еще готовятся к старту, шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес одержал первую победу с 2019 года. Триумфально вернулся испанец после почти годичной паузы.
08:48 "Погода может сыграть ключевую роль в гонке. Утром был дождь, и сейчас черные тучи движутся к нам. Будем следить за ними", - говорит Кристиан Хорнер перед стартом.
08:39 Пару часов назад над Ле-Кастелле было дано грозовое предупреждение. Но сейчас дождя нет. Пока не ясно, будет он во время гонки или нет. Но точно ясно, что сегодня на трассе ощутимо холоднее, чем вчера. Сейчас только 24 градуса в воздухе и 31 градус на асфальте. А вчера было под 50.
08:36 Ого! Сайнс вылетел с трассы на круге выезда из боксов. Машина не разбита, но шинам точно досталось.
08:33 Что касается Никиты Мазепина, то он сегодня стартует 18-м. Вчера Лэнс Стролл не показал времени, а Юки Цунода разбил машину, так что они расположатся позади россиянина. Японец вообще с пит-лейна стартует.
08:30
Дальше стоят Леклер и Ландо Норрис. У McLaren вчера мало что получалось, и непонятно, чего ждать от них сегодня.
А замыкают десятку Фернандо Алонсо с Дэном Риккардо. Сразу за ними - Эстебан Окон и Себастьян Феттель, которые наверняка попробуют атаковать очковую зону за счет альтернативной шинной стратегии.
08:27 На третьем ряду, не впервые в этом сезоне, Ferrari и AlphaTauri. Вот только в этот раз Карлос Сайнс неожиданно опередил Шарля Леклера. Но рядом с ним, естественно, Пьер Гасли.
08:24 Группа поддержки лидеров расположилась прямо за ними. Причем Боттас будет стартовать позади Ферстаппена, а Перес - позади Хэмилтона. У Валттери и Чеко будет шанс показать, насколько они полезные вторые номера.
08:22 Главная интрига нас ждет уже на самом старте: Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон располагаются на первом ряду. Два лидера сезона рванут к первому повороту. У Макса поул, но у Льюиса будет слипстрим. Эта разборка явно будет горячей!
08:21 Приветствуем всех поклонников Формулы 1. Через 40 минут стартует Гран При Франции.
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