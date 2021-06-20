08:30

Дальше стоят Леклер и Ландо Норрис. У McLaren вчера мало что получалось, и непонятно, чего ждать от них сегодня.

А замыкают десятку Фернандо Алонсо с Дэном Риккардо. Сразу за ними - Эстебан Окон и Себастьян Феттель, которые наверняка попробуют атаковать очковую зону за счет альтернативной шинной стратегии.