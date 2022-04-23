Формула 1 Новости
Онлайн. Гран При Эмилии-Романьи. Спринт
Определяется, кто будет стартовать первым в воскресной гонке
Автор: Александра Шубина
Отчет
Статус: Остановлено
Полные результаты:
1. Ферстаппен
2. Леклер
3. Перес
4. Сайнс
5. Норрис
6. Риккардо
7. Боттас
8. Магнуссен
9. Алонсо
10. Шумахер
11. Расселл
12. Цунода
13. Феттель
14. Хэмилтон
15. Стролл
16. Окон
17. Гасли
18. Элбон
19. Латифи
1. Ферстаппен
2. Леклер
3. Перес
4. Сайнс
5. Норрис
6. Риккардо
7. Боттас
8. Магнуссен
9. Алонсо
10. Шумахер
11. Расселл
12. Цунода
13. Феттель
14. Хэмилтон
15. Стролл
16. Окон
17. Гасли
18. Элбон
19. Латифи
Чжоу сошел.
Боттас тоже съел Алонсо в борьбе за восьмое место. Так что, похоже, Фернандо окажется сегодня без очков.
У Mercedes тем временем большие проблемы: ни Расселл, ни Хэмилтон не могут обойти соперников, так что высок шанс, что гонщики "Серебряных стрел" будут завтра стартовать из второй десятки... (Джордж 12-й, а Льюис 14-й).
Ферстаппен же, в свою очередь, отстает от Леклера на полторы секунды - и мне кажется, что гонщика Red Bull в принципе может устроить такой расклад (дабы лишний раз не рисковать).
Гасли поддел Чжоу, и гонщик Alfa Romeo улетел прямиком в барьер. Пьер же поехал в боксы, чтобы сменить переднее крыло и шины.
Как пока выглядит топ-10:
1. Леклер
2. Ферстаппен
3. Норрис
4. Магнуссен
5. Перес
6. Риккардо
7. Алонсо
8. Сайнс
9. Феттель
10. Боттас
1. Леклер
2. Ферстаппен
3. Норрис
4. Магнуссен
5. Перес
6. Риккардо
7. Алонсо
8. Сайнс
9. Феттель
10. Боттас
Самое читаемое
7 сент. 2021 г.
15 февр. 2021 г.
25 дек. 2020 г.
25 дек. 2020 г.
18 дек. 2020 г.