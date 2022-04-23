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Формула 1 Новости

Онлайн. Гран При Эмилии-Романьи. Спринт

Определяется, кто будет стартовать первым в воскресной гонке

Онлайн. Гран При Эмилии-Романьи. Спринт

Автор: Александра Шубина

Отчет
Статус: Остановлено
Спасибо, что были с нами, и до встречи завтра!
И итоговое положение в личном зачете:
Весь отчет:
Полные результаты:
1. Ферстаппен
2. Леклер
3. Перес
4. Сайнс
5. Норрис
6. Риккардо
7. Боттас
8. Магнуссен
9. Алонсо
10. Шумахер
11. Расселл
12. Цунода
13. Феттель
14. Хэмилтон
15. Стролл
16. Окон
17. Гасли
18. Элбон
19. Латифи

Чжоу сошел.
И победителем субботнего заезда становится Макс Ферстаппен!
Последний круг спринта.
Ферстаппен провел свой обгон на основной прямой, перед входом в шикану.
И Макс обошел Шарля!
Ферстаппен по радио сказал: "Оставьте это мне". Райкконен на минималках.
Ферстаппен очень сильно давит на Шарля, но пока никак...
Сайнс обошел Норриса - четвертая позиция у испанца.
Пока что не сможет обогнать, но заметно приближается к монегаску. 4 круга до конца.
Ферстаппен на расстоянии открытия DRS от Леклера...
Боттас тоже съел Алонсо в борьбе за восьмое место. Так что, похоже, Фернандо окажется сегодня без очков.
Ферстаппен на пару десятых секунды стал ближе к Леклеру. 5 кругов до конца.
Сайнс все-таки смог обогнать Риккардо. Следующим на очереди будет Норрис.
У Mercedes тем временем большие проблемы: ни Расселл, ни Хэмилтон не могут обойти соперников, так что высок шанс, что гонщики "Серебряных стрел" будут завтра стартовать из второй десятки... (Джордж 12-й, а Льюис 14-й).
Риккардо обошел Магнуссена, и Сайнс тоже последовал его примеру. Так что теперь испанец шестой.
Ферстаппен же, в свою очередь, отстает от Леклера на полторы секунды - и мне кажется, что гонщика Red Bull в принципе может устроить такой расклад (дабы лишний раз не рисковать).
Перес в итоге переполз на третье место, оставив Норриса позади.
Сайнс пока что не может приблизиться к Риккардо, но пытается догнать австралийца изо всех сил.
Боттас тоже пытается прорываться вперед, обогнав Феттеля за девятое место.
Перес обошел Магнуссена и передвинулся на четвертую позицию. Следующая цель - Норрис.
В итоге Сайнс смог обойти Алонсо, причем довольно спокойно обогнав его на прямой.
Сайнс висит на хвосте у Алонсо, но пока не может его обойти.
Магнуссену вывесили предупреждение за виляние на прямой.
И вот Сайнс пытается обойти Алонсо - но пока не получилось.
Пока что без инцидентов - и без смен позиций. Осталось 16 кругов.
И рестарт!
Больше всех позиций пока отыграл Цунода (3).
И так, сейфти-кар уедет на этом круге.
И инцидент Гасли-Чжоу расследовать не будут.
Машину Чжоу потихоньку убирают, так что скоро нас ждет рестарт.
Магнуссен и Перес "виляли на прямой" - это заметили судьи.
На повторе видно, что в первом повороте Риккардо слегка поддел Магнуссена, но никто не пострадал.
Хэмилтон потерял две позиции (теперь он 15-й), а Расселл - одну (сейчас 12-й).
Гасли поддел Чжоу, и гонщик Alfa Romeo улетел прямиком в барьер. Пьер же поехал в боксы, чтобы сменить переднее крыло и шины.
Как пока выглядит топ-10:
1. Леклер
2. Ферстаппен
3. Норрис
4. Магнуссен
5. Перес
6. Риккардо
7. Алонсо
8. Сайнс
9. Феттель
10. Боттас
И да, он улетел в стену.
Пока непонятно, что именно произошло, но Чжоу очень сильно упал по таймингу.
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