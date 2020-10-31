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Онлайн. Гран При Эмилии-Романьи. Квалификация

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Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: прямой эфир
09:28 Ферстаппен жалуется, что мотор не работает и мощности не хватает. У него был неплохой первый сектор, но на втором он уже потерял и поехал в боксы.
09:27 У Расселла сейчас лучшее время на первом секторе. Быстрее Хэмилтона и Боттаса.
09:26 Пилоты Ferrari, Mercedes и Red Bull на "медиумах" выехали.
09:26 Кими недоволен. Он в конце первого сегмента показал хорошее время, но его удалили. Сам финн уверен, что колесами цеплял бордюр и потому не нарушал. Но электронная система считает иначе.
09:24 Второй сегмент пошел!
09:19 А с лучшим временем сегмент в итоге закончил Боттас, который 0,008 секунды выиграл у Хэмилтона.
09:19 Расселл, как обычно, стал лучшим из этой шестерки и отправился в Q2.
09:19 Все! Грожан, Магнуссен, Райкконен, Латифи и Джовинацци вылетели.
09:17 Магнуссен пропылил по гравию и отправился в боксы. Он пока 15-й и на грани.
09:17 Квят сейчас девятый и он в боксах. Там полсекунды до зоны вылета, вряд ли рискует Даниил.
09:16 Седьмое время показал Элбон и выбил Райкконена. Кими уходит на быстрый круг.
09:15 Элбону удалили время и он остается 20-м. Меньше двух минут у него.
09:15 Боттас на второе место из зоны вылета прыгнул. Шесть сотых от Льюиса.
09:12 Латифи, Магнуссен, Райкконен, Элбон и Боттас в зоне вылета. Пять минут до конца сегмента.
09:11 А вот Риккардо выехал отдельно ото всех и показал 11-е время.
09:11 Элбон скатился в зону вылета. Боттас ее так и не покинул и отправился в боксы.
09:09 1:14.574 - Хэмилтон обновил рекорд Имолы. Не в первый раз за сегодня, и точно не в последний.
09:08 Ферстаппен на десятую опередил Леклера и отобрал первое место.
09:08 Боттас, Сайнс и Риккардо сейчас в зоне вылета. Карлос застрял в трафике, а Дэн так и не выехал. 9 минут до конца сегмента.
09:07 Леклер сдвинул Хэмилтона! 1:15.123. Сейас Шарль, Льюис и Гасли в одной десятой.
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