Формула 1 Новости
Онлайн. Гран При Эмилии-Романьи. Квалификация
Определяются стартовые позиции на субботний спринт
Автор: Александра Шубина
Отчет
Статус: Остановлено
Хэмилтон - об эмоциях от квалификации:
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Сессия закончена - так что Ферстаппен будет стартовать первым в завтрашнем спринте.
Полные результаты:
1. Ферстаппен
2. Леклер
3. Норрис
4. Магнуссен
5. Алонсо
6. Риккардо
7. Перес
8. Боттас
9. Феттель
10. Сайнс
11. Расселл
12. Шумахер
13. Хэмилтон
14. Чжоу
15. Стролл
16. Цунода
17. Гасли
18. Латифи
19. Окон
20. Элбон
Полные результаты:
1. Ферстаппен
2. Леклер
3. Норрис
4. Магнуссен
5. Алонсо
6. Риккардо
7. Перес
8. Боттас
9. Феттель
10. Сайнс
11. Расселл
12. Шумахер
13. Хэмилтон
14. Чжоу
15. Стролл
16. Цунода
17. Гасли
18. Латифи
19. Окон
20. Элбон
Кто на каких позициях за три минуты до конца:
1. Ферстаппен
2. Леклер
3. Норрис
4. Магнуссен
5. Алонсо
6. Риккардо
7. Перес
8. Боттас
9. Феттель
1. Ферстаппен
2. Леклер
3. Норрис
4. Магнуссен
5. Алонсо
6. Риккардо
7. Перес
8. Боттас
9. Феттель
Валттери остановился на последнем участке трассы - как раз за несколько секунд до того, как Ферстаппен поставил первый результат.
В зоне вылета на данный момент Расселл, Шумахер, Хэмилтон, Чжоу и Стролл. 5 минут до конца - и все еще никто не выезжал...
Самое интересное, что при таком погодном раскладе Сайнс скорее всего попадет в третий сегмент (поскольку он обеспечил себе достаточный задел на сликах).
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