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Формула 1 Новости

Онлайн. Гран При Эмилии-Романьи. Квалификация

Определяются стартовые позиции на субботний спринт

Онлайн. Гран При Эмилии-Романьи. Квалификация

Автор: Александра Шубина

Отчет
Статус: Остановлено
Спасибо, что были с нами, и до встречи завтра!
Полные результаты:
Хэмилтон - об эмоциях от квалификации:

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Сессия закончена - так что Ферстаппен будет стартовать первым в завтрашнем спринте. 
Полные результаты:
1. Ферстаппен
2. Леклер
3. Норрис
4. Магнуссен
5. Алонсо
6. Риккардо
7. Перес
8. Боттас
9. Феттель
10. Сайнс
11. Расселл
12. Шумахер
13. Хэмилтон
14. Чжоу
15. Стролл
16. Цунода
17. Гасли
18. Латифи
19. Окон
20. Элбон
Норрис вылетел.
Красный флаг.
Ферстаппен говорит, что у него нет держака.
Почти все на трассе - и на промежуточной резине.
Сессия возобновляется. Три минуты до конца.
Кто на каких позициях за три минуты до конца:
1. Ферстаппен
2. Леклер
3. Норрис
4. Магнуссен
5. Алонсо
6. Риккардо
7. Перес
8. Боттас
9. Феттель
Посмотрим, как интерпретирует это новый директор гонки.
Ферстаппен говорит, что он заметно снизил скорость в районе желтых флагов.
Не похоже, что на машине финна есть какие-либо внешние повреждения.
Валттери остановился на последнем участке трассы - как раз за несколько секунд до того, как Ферстаппен поставил первый результат.
Проблемы у Боттаса.
Красный флаг.
Тем временем Макс запрыгнул на первую позицию.
Желтый флаг вновь.
Топ-5 за четыре минуты до конца:
1. Леклер
2. Ферстаппен
3. Риккардо
4. Норрис
5. Магнуссен
Его тут же обходит Риккардо. И затем Леклер.
Норрис - первый! 1:29.968.
Все вновь на промежуточной резине.
Восемь минут до конца.
Зеленый флаг!
Рестарт через четыре минуты.
Да, Магнуссен выехал на трек обратно.
Кевин пытается вернуться на трек - и медленно катится назад. Он не коснулся стены.
В этот раз виновником остановки стал Кевин Магнуссен.
Красный флаг. Не прошло и пяти минут.
Желтый флаг!
Все выезжают на промежуточных шинах.
Время третьего сегмента.
Впервые с 2012 года никто из гонщиков Mercedes не смог пройти в третий сегмент квалификации.
Те же, кто выезжали, просто пробовали трек перед третьим сегментом.
Полминуты до конца - но точно вылетают: Расселл, Шумахер, Хэмилтон, Чжоу и Стролл.
Алонсо, Боттас, Перес и Леклер присоединились к инициативе Себастьяна.
Феттель первым из всех выезжает на трек - он пока на восьмой позиции.
Стролл вылез из машины и, по всей видимости, смирился со своим вылетом.
В зоне вылета на данный момент Расселл, Шумахер, Хэмилтон, Чжоу и Стролл. 5 минут до конца - и все еще никто не выезжал...
Самое интересное, что при таком погодном раскладе Сайнс скорее всего попадет в третий сегмент (поскольку он обеспечил себе достаточный задел на сликах).
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