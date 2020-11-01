Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Гонка в процессе . . .
Прямой эфир
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
39 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Формула 1

Онлайн. Гран При Эмилии-Романьи. Гонка

Поделились
Комментарии

Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: прямой эфир
07:17 Суперпрорыв Джовинацци притормозил на Расселле. Джордж вообще во второй десятке гроза для всех обгонов. То Феттель в него упрется, то Райкконен, то Квят.
07:15 В Окона въехал Лэнс - по традиции хорошо стартовал, но въехал в Renault сзади.
07:15 У Стролла переднее крыло сломано и лежит на обочине. Самого Лэнса уже починили в боксах и переобули в "хард".
07:14 Джовинацци что творит! На "софте" он шесть позиций уже выиграл и едет 14-м.
07:14 Стролл провалился на 19-е место, Магнуссен - на 20-е.
07:14 Квят смог сохранить восьмое место.
07:14 Риккардо прошел Гасли и даже атаковал Хэмилтона, но с Льюисом справиться не смог.
07:13 Хэмилтон зевнул на старте и пропустил Ферстаппена, пока оттормаживал Гасли.
07:13 Старт!
07:11 По шинам в первой десятке у Хэмилтона, Боттаса и Ферстаппена Medium. Так же, как у всех с 11-го места по 19-е. С 4-го по 10-е плюс Джовинацци на последней позиции стартуют на "софте".
07:10 Даниил Квят вчера провел лучшую субботу в сезоне и будет стартовать восьмым. До этого этапа россиянин в третий сегмент в 2020 году не выходил.
07:09 На втором ряду сенсация - Пьер Гасли будет стартовать рядом с Максом Ферстаппеном. Четвертое место - повторение лучшего квалификационного результата Гасли в карьере.
07:09 С первого ряда у нас традиционно стартуют пилоты Mercedes, но Валттери Боттас вчера опередил Льюиса Хэмилтона и поул именно у финна.
07:08 Приветствуем всех поклонников Формулы 1! По техническим причинам мы чуть задержались, но успеваем начать онлайн до старта гонки. Впереди - первая за 14 лет гонка в Имоле!
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Гасли – топ-пилот, но его не берут в Red Bull. Почему?

2
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: стартовая решетка (если сразу не нашли Квята, ищите его повыше)

3
Формула 1

«Для Элбона уже поздно». Ди Реста выбрал второго пилота для Red Bull

51мин
4
Формула 1

В Haas просили Alfa Romeo не спешить с объявлением состава пилотов

5
Формула 1

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1

Самое важное:

Онлайн. Гран При Эмилии-Романьи. Гонка
Формула 1

Онлайн. Гран При Эмилии-Романьи. Гонка

«Для Элбона уже поздно». Ди Реста выбрал второго пилота для Red Bull
Формула 1

«Для Элбона уже поздно». Ди Реста выбрал второго пилота для Red Bull

Кубки Гран При в Имоле украсили бриллиантами в память о гибели Сенны
Формула 1

Кубки Гран При в Имоле украсили бриллиантами в память о гибели Сенны

180 градусов, 25 минут. Рецепт пасты от Джовинацци
Формула 1

180 градусов, 25 минут. Рецепт пасты от Джовинацци

В Haas просили Alfa Romeo не спешить с объявлением состава пилотов
Формула 1

В Haas просили Alfa Romeo не спешить с объявлением состава пилотов

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.