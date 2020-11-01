Онлайн. Гран При Эмилии-Романьи. Гонка
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Автор: Иван Матушкин
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Статус: прямой эфир
07:17 Суперпрорыв Джовинацци притормозил на Расселле. Джордж вообще во второй десятке гроза для всех обгонов. То Феттель в него упрется, то Райкконен, то Квят.
07:15 В Окона въехал Лэнс - по традиции хорошо стартовал, но въехал в Renault сзади.
07:15 У Стролла переднее крыло сломано и лежит на обочине. Самого Лэнса уже починили в боксах и переобули в "хард".
07:14 Джовинацци что творит! На "софте" он шесть позиций уже выиграл и едет 14-м.
07:14 Стролл провалился на 19-е место, Магнуссен - на 20-е.
07:14 Квят смог сохранить восьмое место.
07:14 Риккардо прошел Гасли и даже атаковал Хэмилтона, но с Льюисом справиться не смог.
07:13 Хэмилтон зевнул на старте и пропустил Ферстаппена, пока оттормаживал Гасли.
07:13 Старт!
07:11 По шинам в первой десятке у Хэмилтона, Боттаса и Ферстаппена Medium. Так же, как у всех с 11-го места по 19-е. С 4-го по 10-е плюс Джовинацци на последней позиции стартуют на "софте".
07:10 Даниил Квят вчера провел лучшую субботу в сезоне и будет стартовать восьмым. До этого этапа россиянин в третий сегмент в 2020 году не выходил.
07:09 На втором ряду сенсация - Пьер Гасли будет стартовать рядом с Максом Ферстаппеном. Четвертое место - повторение лучшего квалификационного результата Гасли в карьере.
07:09 С первого ряда у нас традиционно стартуют пилоты Mercedes, но Валттери Боттас вчера опередил Льюиса Хэмилтона и поул именно у финна.
07:08 Приветствуем всех поклонников Формулы 1! По техническим причинам мы чуть задержались, но успеваем начать онлайн до старта гонки. Впереди - первая за 14 лет гонка в Имоле!
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