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Формула 1 Новости

Онлайн. Гран При Эмилии-Романьи. Гонка

Кто же станет победителем первого европейского этапа нового сезона?

Онлайн. Гран При Эмилии-Романьи. Гонка

Автор: Александра Шубина

Отчет
Статус: Остановлено
Спасибо, что были с нами!
Полные результаты:
Полные результаты:
1. Ферстаппен
2. Перес
3. Норрис
4. Расселл
5. Боттас
6. Леклер
7. Цунода
8. Феттель
9. Магнуссен
10. Стролл
11. Окон
12. Элбон
13. Гасли
14. Хэмилтон
15. Чжоу
16. Латифи
17. Шумахер
18. Риккардо
И Макс Ферстаппен выигрывает гонку в Имоле!
Ферстаппен заметил пару капель дождя. Последний круг.
Леклер обошел Цуноду и передвинулся до шестое место.
Боттас очень близок к Расселлу...
Идущий третьим Норрис, наверное, словил вьетнамские флешбэки.
Говорят, во время последних двух кругов может быть легкий дождь...
А вот и нет - Леклер обогнал Феттеля и передвинулся на седьмое место.
Вряд ли монегаск сможет сильно улучшить свою позицию - пять кругов до конца...
Леклер продвигается вперед - теперь он восьмой.
Хэмилтон все еще не может обойти Гасли...
Цунода тем временем обошел Феттеля.
Пришлось вновь заехать на пит-стоп... Леклер выехал только девятым.
Это он вызвал желтые флаги. Монегаск вернулся на трек, но потерял переднее крыло.
Леклер влетел в барьер!
И уже зеленый.
Желтый флаг.
Десять кругов до конца.
Леклер поставил лучший круг и подъехал вновь к Пересу...
Все трое на самом мягком составе шин.
И Макс выехал перед Пересом.
Ферстаппен теперь тоже поехал менять резину.
Леклер обошел Норриса на свежих шинах, но Перес все равно впереди.
И Перес тоже заехал в пит-лейн.
Монегаск теперь позади Норриса - на четвертой позиции...
Леклер остановился в боксах и поменял резину с Medium на Soft.
Хэмилтон очень пытается обойти Гасли, но никак не выходит.
И Цунода обошел гонщика Haas в борьбе за восьмую позицию.
Потому как Юки уже на хвосте у Магнуссена.
Видимо, это была мимолетная паника.
При этом Юки все еще на треке и даже не потерял позиции.
Цунода: "Теряю мощность".
Леклеру сказали оставаться на трассе до конца.
Смешной факт: Алонсо в тайминге числится как сошедший, а Сайнс - как остановившийся.
Положение на трассе за 20 кругов до конца:
1. Ферстаппен
2. Перес
3. Леклер
4. Норрис
5. Расселл
6. Боттас
7. Феттель
8. Магнуссен
9. Цунода
10. Стролл
11. Окон
12. Элбон
13. Гасли
14. Хэмилтон
15. Чжоу
16. Латифи
17. Шумхаре
18. Риккардо
...и он это делает.
Хэмилтон должен пропустить Ферстаппена...
И так, Хэмилтон скоро станет круговым.
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