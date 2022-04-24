Формула 1 Новости
Онлайн. Гран При Эмилии-Романьи. Гонка
Кто же станет победителем первого европейского этапа нового сезона?
Автор: Александра Шубина
Отчет
Статус: Остановлено
Полные результаты:
1. Ферстаппен
2. Перес
3. Норрис
4. Расселл
5. Боттас
6. Леклер
7. Цунода
8. Феттель
9. Магнуссен
10. Стролл
11. Окон
12. Элбон
13. Гасли
14. Хэмилтон
15. Чжоу
16. Латифи
17. Шумахер
18. Риккардо
1. Ферстаппен
2. Перес
3. Норрис
4. Расселл
5. Боттас
6. Леклер
7. Цунода
8. Феттель
9. Магнуссен
10. Стролл
11. Окон
12. Элбон
13. Гасли
14. Хэмилтон
15. Чжоу
16. Латифи
17. Шумахер
18. Риккардо
Положение на трассе за 20 кругов до конца:
1. Ферстаппен
2. Перес
3. Леклер
4. Норрис
5. Расселл
6. Боттас
7. Феттель
8. Магнуссен
9. Цунода
10. Стролл
11. Окон
12. Элбон
13. Гасли
14. Хэмилтон
15. Чжоу
16. Латифи
17. Шумхаре
18. Риккардо
1. Ферстаппен
2. Перес
3. Леклер
4. Норрис
5. Расселл
6. Боттас
7. Феттель
8. Магнуссен
9. Цунода
10. Стролл
11. Окон
12. Элбон
13. Гасли
14. Хэмилтон
15. Чжоу
16. Латифи
17. Шумхаре
18. Риккардо
Самое читаемое
7 сент. 2021 г.
15 февр. 2021 г.
25 дек. 2020 г.
25 дек. 2020 г.
18 дек. 2020 г.