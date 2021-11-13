Онлайн. Гран При Бразилии. Спринт
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Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: Остановлено
15:06 Ничего, действительно, не кончено, ведь завтра нас ждет основная гонка. Возвращайтесь!
15:05 "Блестящая работа, сократил потери", - сказал Льюису Тото Вольф.
"Да, еще ничего не кончено", - ответил Льюис.
"Да, еще ничего не кончено", - ответил Льюис.
15:04 Льюис завтра будет стартовать десятым, рядом с Феттелем. Если полетит, как сегодня, то быстро окажется в топ-4 как минимум.
15:04
Ферстаппен, таким образом, до 21 очка доводит отрыв от Хэмилтона.
Mercedes, в свою очередь, удваивает отрыв от Red Bull и теперь опережает его на два балла в борьбе за Кубок конструкторов.
15:02 Далее: Перес, Хэмилтон, Норрис, Леклер, Гасли, Окон и Феттель.
15:02 Ферстаппен финиширует вторым, а Сайнс удерживает третье место.
15:02 Валттери Боттас выигрывает спринт Гран При Бразилии!
15:01 И проходит Льюис! Пятое место.
15:01 Последний круг пошел! Хэмилтон - шестой.
15:00 В начале предпоследнего круга Хэмилтон в зоне DRS у Норриса.
14:58 За Гасли на умирающем "софте" собралось аж 4 машины, но Пьер держится.
14:57 Никакой борьбы даже не получается. Льюис всех объезжает, как столбики.
14:57 Вот это темп! Просто пролетел мимо Леклера Хэмилтон. Так он и до Переса доберется!
14:56 Ох, Льюис вырвался из плотного пелотона и полетел. Полторы секунды до Леклера осталось.
14:54 Перес все еще смотрит на задние шины Сайнса и ничего не может сделать.
14:53 Ну и Гасли пал на 17-м круге. Теперь Льюису четыре секунды до Леклера. И семь кругов до финиша.
14:52 Окона проходит Хэмилтон. Восьмое место. Следующий - Гасли.
14:51 Ферстаппен уже в зоне DRS. Тяжко сейчас будет Боттасу.
14:50 На девятое место поднялся Льюис, обогнав Феттеля.
14:50 Если не произойдет аварий, то очень сложно будет Хэмилтону забраться выше седьмого места. То есть 12-го на завтрашнем старте.
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