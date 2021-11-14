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Формула 1

Онлайн. Гран При Бразилии. Гонка

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Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: Остановлено
13:38 Ну что, поздравим Льюиса с фантастическим прорывом. И будем ждать новой схватки уже через неделю! Впервые - в Катаре.
13:37 Мазепин опередил Шумахера аж на 37 секунд.
13:36 Чеко финишировал четвертым. Далее: Леклер, Сайнс, Гасли, Окон, Алонсо и Норрис.
13:35 Перес последним кругом увел у Льюиса лучший круг!
13:35 Ферстаппен финиширует вторым, Боттас - третьим.
13:35 Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Бразилии! Фантастическая гонка от (пока) семикратного чемпиона.
13:33 Перес поехал за "софтом" и лучшим кругом!
13:30 При нынешнем раскладе разрыв в чемпионате до 13 очков сократится. В Кубке конструкторов Mercedes увеличит отрыв... тоже до 13.
13:28 Любопытно, что Шумахер провел третий пит-стоп, пока Мазепин так и едет с одним.
13:26 В Alpine решили действительно пройти гонку с одним пит-стопом. И это позволяет им обеими машинами держаться в топ-10.
13:24 Макс бросил бороться. Уже больше трех секунд до Льюиса. Боттас приближается, но при нынешнем темпе - не догонит.
13:23 И с Aлонсо Гасли разобрался. Седьмое место.
13:22 Ух! Макс-то сразу хуже Боттаса поехал. Там еще девять секунд, но не убил ли Ферстаппен шины?
13:21 Гасли прошел Окона. И он в зоне DRS у Нандо.
13:20 Сразу отрываться стал Льюис. Это победа?
13:19 Хэмилтон прошел! Крыло все-таки сработало!
13:19 Alpine еще не ездили на второй пит-стоп и держатся седьмым-восьмым. Но хватит ли шин?
13:17 Хэмилтон пошел на новый приступ. Он в зоне DRS, но пока без атак.
13:17 Феттель съездил в боксы и сменил 10-е место на 11-е. Норрис вернулся в очковую зону на старом Hard. У Феттеля свежий Medium, но 13 секунд отставания.
13:16 Сайнс тоже побывал в боксах и вернул Леклеру позицию.
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