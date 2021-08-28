08:39

Лучшим из остальных утром стал Ландо Норрис. Сразу за ним расположились Эстебан Окон, Лэнс Стролл и Пьер Гасли. Да еще и Джордж Расселл на Williams в топ-10 попал. Так что борьба за Q3 будет сумасшедшая.

И только Ferrari пока совсем не впечатляет.