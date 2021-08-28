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Формула 1

Онлайн. Гран При Бельгии. Квалификация

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Комментарии

Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: прямой эфир
09:05 Вот директор Alpine Будковски думает, что пора бы и ехать: "Условия очень близки к тем, при которых можно ездить на дождевой резине".
09:03 Над пит-лейном дождь кончился. Но в Спа это все вопрос пары метров - тут не льет, а там льет.
09:00 Майландер на сейфти-каре дождя не боится и катается по трассе в одиночку.
08:59 Точного срока переноса нет. Дирекция гонки известит о старте квалификации за 5 минут до него.
08:58 Отложен старт сессии!
08:52

Асфальт в Спа сейчас выглядит вот так:

 
08:49 Вот так Валттери Боттас радуется своему дню рождения. А вот штрафу в 5 позиций за аварию в Венгрии он вряд ли радуется.

 
08:47 Выглядит трасса, конечно, опасненько. После вчерашней аварии в W Series, как бы не перенесли квалификацию.
08:42 Что касается Никиты Мазепина, то утром он на своем новом шасси привычно проиграл полсекунды Мику Шумахеру. Зато смог опередить Кими Райкконена! Правда, это скорее финн быстрый круг не проехал.
08:39

Лучшим из остальных утром стал Ландо Норрис. Сразу за ним расположились Эстебан Окон, Лэнс Стролл и Пьер Гасли. Да еще и Джордж Расселл на Williams в топ-10 попал. Так что борьба за Q3 будет сумасшедшая. 

И только Ferrari пока совсем не впечатляет.
08:37 Ох, в Спа пошел ливень. Будет дождевая квалификация у нас?
08:36 Что касается дуэли вторых номеров команд, то пока Серхио Перес выглядит лучше Валттери Боттаса. Но и здесь еще не факт, что расклад сил сохранится в квалификации.
08:34 Понятно, что с возобновлением сезона все ждут продолжения дуэли Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Сегодня утром Макс привез Льюису целую секунду, да и вчера был быстрее на семь сотых. Но мы знаем, что Хэмилтон редко блещет на тренировках, так что списывать его из претендентов на поул точно не стоит.
08:30 Приветствуем всех поклонников Формулы 1! Всего полчаса осталось до старта квалификации Гран При Бельгии.
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