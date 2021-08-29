Онлайн. Гран При Бельгии. Гонка
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Комментарии
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: прямой эфир
08:54 Хэмилтону сообщили, что послаблений в дожде не ожидается.
08:51 Так, установочный круг точно под сейфти-каром пройдет.
08:49 Официальный сайт Ф1 сообщил, что вероятность дождя в гонке - 100%. Да ладно?
08:45 Кристиан Хорнер предлагает начать гонку под сейфти-каром и так проверить условия. Вариант вполне вероятен.
08:43
Погода в Спа такая, что у Окона буквально крышу унесло.
08:39
Валттери Боттас теперь поднимается на 12-е место, между Сайнсом и Алонсо. Вчера финн провалил квалификацию, да еще и штраф за Венгрию получил.
А вот Никита Мазепин из-за разных проблем соперников с 20-го места уже поднялся на 17-е.
08:38 Далее стартуют: Окон, Норрис, Леклер и Латифи. Да-да, после вылета Переса и второй Williams оказался в топ-10. Чудеса да и только!
08:36
Позади лидеров должны стартовать Льюис Хэмилтон и Даниэль Риккардо. За ними поедут Себастьян Феттель и Пьер Гасли.
Льюис, конечно, максимально непривычно в этой компании смотрится. А Риккардо и Феттель выступили явно лучше, чем в среднем по ходу сезона.
08:35 Джордж Расселл по радио говорит, что на трассе ничего не видно. А ведь Джордж сегодня стартует с первого ряда! Вчера он затащил Williams на второе место, уступив только Максу Ферстаппену.
08:34 Почему я говорю "предполагаемого"? Потому что условия в Спа ужасные. Например, Чеко Перес уже вылетел из гонки. Он разбил свой Red Bull, пока пытался добраться на стартовую решетку.
08:31 Приветствуем всех поклонников Формулы 1! Полчаса остается до предполагаемого старта Гран При Бельгии.
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