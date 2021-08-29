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Валттери Боттас теперь поднимается на 12-е место, между Сайнсом и Алонсо. Вчера финн провалил квалификацию, да еще и штраф за Венгрию получил.

А вот Никита Мазепин из-за разных проблем соперников с 20-го места уже поднялся на 17-е.