10:45

"Это была не самая простая гонка, пару раз шины начинали вибрировать, так как асфальт остывал и шины тоже. Я переживал, что все будет как в Сильверстоуне, но после финиша увидел, что резины было еще достаточно.

Понимаю, что не все хотят видеть нас впереди, но мы добиваемся успеха, работая склоня голову. Мы продолжаем учиться и прибавлять. Мне скоро 36 лет, но я чувствую себя в лучшей форме за свою жизнь", - сообщил Хэмилтон.