Онлайн. Гран При Бельгии. Гонка
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Автор: Иван Матушкин
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Статус: Остановлено
10:54 Через неделю у нас Гран При Италии, где всем отключат "режим вечеринки" и, может быть, будет борьба в квалификации. Возвращайтесь!
10:54 Даниил Квят, к сожалению, ничего сегодня не смог отыграть. Потерял тоже немного - всего одну позицию. Но эта позиция как раз и отделила Даниила от топ-10.
10:53 Из сюрпризов положительных - Пьер Гасли, который очень резво провел всю гонку.
Из отрицательных: Racing Point.
Про Ferrari, как про мертвых, помолчим.
Из отрицательных: Racing Point.
Про Ferrari, как про мертвых, помолчим.
10:52
Ну что, Mercedes продолжает доминировать без какого-либо намека на борьбу внутри команды. Ферстаппен их преследует, но всерьез побороться пока не может.
Ну что, Mercedes продолжает доминировать без какого-либо намека на борьбу внутри команды. Ферстаппен их преследует, но всерьез побороться пока не может.
Renault внезапно вышла на место лучшей из остальных и, по крайней мере в Монце, может эту позицию удержать.
10:49 "Было не особо интересно, мало какой работы было. Удержаться за Mercedes я не мог, а в конце у меня резина ушла, пришлось сбавлять темп.
На "медиуме" сцепления не было. На "харде" сначала казалось, что я подержусь за Валттери, но потом все равно я остался один.
Под конец у меня были такие проблемы, что меня было бы легко обогнать. Больше, чем третье место, мы добиться не могли", - сказал Ферстаппен.
На "медиуме" сцепления не было. На "харде" сначала казалось, что я подержусь за Валттери, но потом все равно я остался один.
Под конец у меня были такие проблемы, что меня было бы легко обогнать. Больше, чем третье место, мы добиться не могли", - сказал Ферстаппен.
10:47 "Была возможность пройти Льюиса на старте, но потом было тяжелее. У нас одинаковые машины, а Льюис не допускает ошибок. Что касается запрета на борьбу друг с другом, я вообще о таком не знал", - заметил Боттас. Верите?
10:45
"Это была не самая простая гонка, пару раз шины начинали вибрировать, так как асфальт остывал и шины тоже. Я переживал, что все будет как в Сильверстоуне, но после финиша увидел, что резины было еще достаточно.
Понимаю, что не все хотят видеть нас впереди, но мы добиваемся успеха, работая склоня голову. Мы продолжаем учиться и прибавлять. Мне скоро 36 лет, но я чувствую себя в лучшей форме за свою жизнь", - сообщил Хэмилтон.
10:42 Хэмилтон и Боттас общаются без масок и менее, чем в полутора метрах. Ужас.
10:39 Феттель стал 13-м, Леклер - 14-м. Позади: Грожан, Латифи и Магнуссен.
10:39 Квят в итоге 11-й, в 17 секундах от Переса. Но Райкконена не пустил.
10:39 Окон на последнем круге смог пройти Элбона и стал пятым. Алекс - шестой, Норрис - седьмой. Далее: Гасли, Стролл и Перес.
10:38 Риккардо последним кругом отобрал лучший круг у Хэмилтона! Четвертое место у Дэна в трех секундах от Red Bull.
10:38 Боттас финиширует вторым, Ферстаппен - третьим.
10:37 И Льюис Хэмилтон, с поулом и лучшим кругом берет большой шлем на Гран При Бельгии!
10:35 Гасли справился со Строллом и вышел на восьмое место. Дальше уже не прорваться - до Норриса восемь секунд.
10:35 Хо-хо, Риккардо уже по две секунды у Ферстаппена отыгрывает. Но там 9 секунд на два круга до финиша.
10:34 Никак у Окона не получается Элбона пройти. Однообразно атакует Эстебан по внешней в конце прямой на первом секторе, а удержаться во втором секторе за Red Bull не может.
10:33 Квят идет 11-м, уже на 11 секунд отстав от очковой зоны. Сзади Райкконен в полутора секундах.
10:32 А Леклер уже три круга висит на заднем крыле у Грожана и не может обогнать. Я бы на месте Ferrari попросил все-таки не пускать тиффози в Муджелло. Бинотто может не убежать.
10:32 Норрис подъехал к паре Элбона с Оконом. Алекс пока держится.
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