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Формула 1

Онлайн. Гран При Бахрейна. Квалификация

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Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: Остановлено
10:13 Завтра нас ждет очередная битва Хэмилтона с историей и всех остальных между собой. Гонка стартует в 17:10 мск, а наша трансляция - немного пораньше. Возвращайтесь!
10:13 Ну и Ferrari опять допустила тактический просчет и не пробилась в третий сегмент. Компанию ей составил бедолага Стролл.
10:12

Лучшим из середняков стал Перес, за которым расположились обе Renault. 

Квят во второй раз за сезон смог пройти в Q3, хотя и уступил в очередной раз напарнику. 
10:10

Ну что, Хэмилтон просто доминирующую квалификацию провел и близко никого не подпустив. 

Боттас, хотя и уступал Ферстаппену поначалу, все же взобрался на первый ряд. 

У Макса не получилось прыгнуть выше головы и он будет стартовать рядом с Элбоном. Алекс уступил напарнику шесть десятых, но опередил середняков, что ему редко удается.
10:09 Квят всего полторы десятых уступил Гасли, но будет стартовать в двух позициях позади.
10:09 Риккардо 0,002 выиграл у Окона, но опять победил в дуэли.
10:08 Далее: Элбон, Перес, Риккардо, Окон, Гасли, Норрис и Квят.
10:08 Боттас тоже прибавил и выпихнул Ферстаппена с первого ряда. Макс третий.
10:07 1:27.264 - еще четыре десятых снял Льюис.
10:06 Льюис первым ушел на быстрый круг и сразу проехал лучший сектор.
10:05 Все выехали на вторые попытки. Перес последним появился.
10:02 Между Ферстаппеном и Элбоном секунда. Где-то смеется один Хюлькенберг.
10:02 Квят проиграл Гасли шесть десятых, а Риккардо Окону - аж восемь!
10:01 Далее: Перес, Гасли, Окон, Элбон, Норрис, Квят и Риккардо.
10:00 Ферстаппен 0,146 проиграл лидеру. Боттас в четверти секунды от напарника.
10:00 1:27.677 - сумасшедшее время от Льюиса!
09:56 Решающий сегмент пошел!
09:53 Квят, кстати, впервые в карьере прошел в третий сегмент квалификации в Бахрейне.
09:52 Феттель предложил команде быть хитрой завтра. Ой, не надо, Себ.
09:49 "Пара проблем была", - посетовал Феттель. Одной десятой до Q3 ему не хватило.
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