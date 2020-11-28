10:10

Ну что, Хэмилтон просто доминирующую квалификацию провел и близко никого не подпустив.

Боттас, хотя и уступал Ферстаппену поначалу, все же взобрался на первый ряд.

У Макса не получилось прыгнуть выше головы и он будет стартовать рядом с Элбоном. Алекс уступил напарнику шесть десятых, но опередил середняков, что ему редко удается.