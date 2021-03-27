Онлайн. Гран При Бахрейна. Квалификация
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Комментарии
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: Остановлено
12:05
Ну и Алонсо поздравим с достойным камбэком, а подробнее героев и неудачников квалификации обсудим уже через пару часов.
Завтра нас ждет гонка - возвращайтесь!
12:03 Сайнс, кстати, полсекунды проиграл Леклеру в первой дуэли. Больше, чем Боттас Хэмилтону.
12:03 Конечно, удивили итальянские команды. Ferrari, благодаря четвертому времени Леклера, все-таки стала третьей по силе. Но и пятый результат Гасли это большое достижение.
12:02 Хэмилтон боролся до последнего, он улучшил во второй попытке и на несколько секунд отобрал первую строчку у Макса. Но и голландец продолжал прибавлять. Неужели нас все-таки ждет какая-то борьба в этом сезоне?
12:02 Вот так, Ферстаппен на поуле, а Перес даже не в Q3. Бывает же.
12:01 Боттас и Леклер на втором ряду. Далее Гасли и Риккардо, потом Норрис с Сайнсом и Алонсо со Строллом.
12:00 ВОТ ЭТО ДА! Четыре десятых Ферстаппен выиграл у Хэмилтона!
12:00 Время сегмента вышло. Девять пилотов на быстрых кругах.
11:58 Гасли жалуется на "игры" и трафик при подготовке к быстрому кругу. Старые песни о главном.
11:57 Стролл опередил Риккардо с Норрисом, но шесть сотых до Сайнса не дотянул.
11:57 Толчея последней попытки началась уже на пит-лейне. Пораньше-то выехать нельзя было.
11:54 Сейчас Франц Тост смотрит на время Гасли и плачет, что не поставил Цуноде "софт" в Q2.
11:54 Стролл в одиночку выехал на трассу. Алонсо и Леклер по-прежнему в боксах.
11:53 Сайнс опередил обоих пилотов McLaren, причем у Норриса выиграл секунду. Что-то странное показали парни из Уокинга.
11:53 Ферстаппен на 0,023 опередил Хэмилтона! Это первое и второе места, в полусекунде перед Гасли.
11:52 Гасли привез две десятых Боттасу и по полторы секунды Норрису с Риккардо.
11:50 Леклер, Алонсо и Стролл остаются в боксах. Остальные на трассе.
11:48 Решающий сегмент пошел!
11:47 Mercedes, McLaren и Ferrari прошли в Q3 полными составами. У Red Bull, AlphaTauri, Alpine и Aston Martin по одной машине.
11:45 От первого до четвертого места в Q2 - девять сотых. Там три человека на "софте" и Хэмилтон на "медиуме".
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