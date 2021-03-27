Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Формула 1

Онлайн. Гран При Бахрейна. Квалификация

Поделились
Комментарии

Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: Остановлено
12:05

Ну и Алонсо поздравим с достойным камбэком, а подробнее героев и неудачников квалификации обсудим уже через пару часов. 

Завтра нас ждет гонка - возвращайтесь!
12:03 Сайнс, кстати, полсекунды проиграл Леклеру в первой дуэли. Больше, чем Боттас Хэмилтону.
12:03 Конечно, удивили итальянские команды. Ferrari, благодаря четвертому времени Леклера, все-таки стала третьей по силе. Но и пятый результат Гасли это большое достижение.
12:02 Хэмилтон боролся до последнего, он улучшил во второй попытке и на несколько секунд отобрал первую строчку у Макса. Но и голландец продолжал прибавлять. Неужели нас все-таки ждет какая-то борьба в этом сезоне?
12:02 Вот так, Ферстаппен на поуле, а Перес даже не в Q3. Бывает же.
12:01 Боттас и Леклер на втором ряду. Далее Гасли и Риккардо, потом Норрис с Сайнсом и Алонсо со Строллом.
12:00 ВОТ ЭТО ДА! Четыре десятых Ферстаппен выиграл у Хэмилтона!
12:00 Время сегмента вышло. Девять пилотов на быстрых кругах.
11:58 Гасли жалуется на "игры" и трафик при подготовке к быстрому кругу. Старые песни о главном.
11:57 Стролл опередил Риккардо с Норрисом, но шесть сотых до Сайнса не дотянул.
11:57 Толчея последней попытки началась уже на пит-лейне. Пораньше-то выехать нельзя было.
11:54 Сейчас Франц Тост смотрит на время Гасли и плачет, что не поставил Цуноде "софт" в Q2.
11:54 Стролл в одиночку выехал на трассу. Алонсо и Леклер по-прежнему в боксах.
11:53 Сайнс опередил обоих пилотов McLaren, причем у Норриса выиграл секунду. Что-то странное показали парни из Уокинга.
11:53 Ферстаппен на 0,023 опередил Хэмилтона! Это первое и второе места, в полусекунде перед Гасли.
11:52 Гасли привез две десятых Боттасу и по полторы секунды Норрису с Риккардо.
11:50 Леклер, Алонсо и Стролл остаются в боксах. Остальные на трассе.
11:48 Решающий сегмент пошел!
11:47 Mercedes, McLaren и Ferrari прошли в Q3 полными составами. У Red Bull, AlphaTauri, Alpine и Aston Martin по одной машине.
11:45 От первого до четвертого места в Q2 - девять сотых. Там три человека на "софте" и Хэмилтон на "медиуме".
Показать больше
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

53мин
3
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

4
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

5
Формула 1

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

1дн
Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

53мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.