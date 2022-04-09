Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Формула 1 Новости

Онлайн. Гран При Австралии. Квалификация

Кто же станет обладателем поула к завтрашней гонке?

Онлайн. Гран При Австралии. Квалификация

Автор: Александра Шубина

Отчет
Статус: Остановлено
Подробный отчет:
Итоговые результаты:
1. Леклер
2. Ферстаппен
3. Перес
4. Норрис
5. Хэмилтон
6. Расселл
7. Риккардо
8. Окон
9. Сайнс
10. Алонсо
Леклер отвечает и перехватывает первое место.
Ферстаппен - на первую позицию!
Полторы минуты до конца.
Перес заметно улучшил - теперь он отстает от Леклера на 1 тысячную секунды!
Расселл попросил ускорить Льюиса.
Продолжаем!
Да, напомним, что за вчерашний проезд по трассе на скутере Феттеля оштрафовали на 5 тысяч евро.
Феттелю придется выложить 600 евро за превышение скорости на пит-лейне. Дорогой уик-энд.
Сообщается, что Алонсо не смог понизить передачу из-за проблем с гидравликой - и поэтому вышло, что вышло.
Красный флаг включился ровно в тот момент, как Сайнс должен был пересечь линию. Так что его время не засчитано.
Фернандо не вписался в поворот и укатился в барьер...
Алонсо в стене... Он шел на довольно быстром круге.
Красный флаг!
Минутка занимательной статистики: 2015 по 2019 годы поулы в Мельбурне брал Хэмилтон.
Но нет - Перес его обошел (оказывается, у Макса была сильная блокировка на последнем секторе).
Ферстаппен показывает первое время.
Третий сегмент начался.
Всех слепит солнце.
Феттеля, кстати, вновь денежно оштрафовали. В этот раз за превышение скорости на пит-лейне.
Пишут, что Боттас не провел в Q3 впервые за 103 (!) квалификации.
Итого вылетают:
Гасли
Боттас
Цунода
Чжоу
Шумахер
Леклер тем временем уже второй.
Сайнс поднялся на третье место.
Инцидент с Пересом и желтыми флагами рассмотрят после конца сессии.
Топ-5 за четыре минуты до конца:
Перес
Ферстаппен
Алонсо
Леклер
Норрис
Хэмилтон пожаловался, что Ферстаппен ему мешал. Макс же по радио только нецензурно поругался.
Ферстаппена чуть не снес Хэмилтон, ехавший на быстром круге.
8 минут до конца, и оба последних гонщика еще не показали времени.
Пока что в зоне вылета:
Боттас
Расселл
Шумахер
Цунода
Чжоу
Причина желтых флагов: Расселл не вписался в поворот и заехал в "карман".
Перес не смог замедлиться под желтыми флагами - этот инцидент заметили в FIA.
Алонсо второй, на третьей позиции Перес.
Ферстаппен первый: 1:18.611.
И тут же исчез...
Желтый флаг!
Все уже выехали (кроме Чжоу) - и все на Soft.
Второй сегмент начинается.
Старт второго этапа немного задержался из-за Элбона...
Показать больше

Самое читаемое

1
MotoGP

Битву Ducati за поул MotoGP в Остине выиграл Мартин

9 ч
2
Формула 1

Перес: Мы не понимаем, что происходит с машиной

1 дн
3
Формула 1

Сайнс рассказал, что ему помешало попасть в топ-5 по итогам квалификации

21 ч
4
Формула 1

Состав команд Формулы 1 в сезоне-2022

4 мес
5
MotoGP

Эспаргаро заговорил о новом контракте после дебютной победы с Aprilia

1 дн
Самое важное:
Онлайн. Гран При Австралии. Гонка
Формула 1

Онлайн. Гран При Австралии. Гонка

1 ч
Алонсо проведет гонку с травмированными пальцами
Формула 1

Алонсо проведет гонку с травмированными пальцами

1 ч
Расселл: Мы лишь воспользовались чужими ошибками
Формула 1

Расселл: Мы лишь воспользовались чужими ошибками

12 ч
У Леклера едва не отобрали поул, но потом простили
Формула 1

У Леклера едва не отобрали поул, но потом простили

14 ч
Гонщики McLaren об успешной квалификации: Все из-за трассы
Формула 1

Гонщики McLaren об успешной квалификации: Все из-за трассы

16 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.