Формула 1 Новости
Онлайн. Гран При Австралии. Квалификация
Кто же станет обладателем поула к завтрашней гонке?
Автор: Александра Шубина
Отчет
Статус: Остановлено
Итоговые результаты:
1. Леклер
2. Ферстаппен
3. Перес
4. Норрис
5. Хэмилтон
6. Расселл
7. Риккардо
8. Окон
9. Сайнс
10. Алонсо
1. Леклер
2. Ферстаппен
3. Перес
4. Норрис
5. Хэмилтон
6. Расселл
7. Риккардо
8. Окон
9. Сайнс
10. Алонсо
Сообщается, что Алонсо не смог понизить передачу из-за проблем с гидравликой - и поэтому вышло, что вышло.
Красный флаг включился ровно в тот момент, как Сайнс должен был пересечь линию. Так что его время не засчитано.
Самое читаемое
7 сент. 2021 г.
15 февр. 2021 г.
25 дек. 2020 г.
25 дек. 2020 г.
18 дек. 2020 г.