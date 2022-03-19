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Формула 1 Новости

Онлайн. Гран При Бахрейна. Квалификация

Определяются позиции на старте первой гонки сезона

Онлайн. Гран При Бахрейна. Квалификация

Автор: Александра Шубина

Отчет
Статус: прямой эфир
Магнуссен продолжит квалификацию, так что посмотрим, чего ожидать от Haas.
Сайнс первое время: 1:30.687!
И все остальные вслед за ними...
Первыми выехали гонщики Mercedes и Ferrari.
Вот теперь точно начинаем.
Извините, фальстарт.
И мы начинаем третий сегмент!
Интересно, что еще вчера Гасли звучал довольно пессимистично: вечером, когда температура упала, машина AlphaTauri ехала гораздо хуже. Но, видимо, в команде смогли разобраться с проблемой.
Что рассказывал Пьер вчера:

Лучшие времена второго сегмента:
1. Ферстаппен, 1:30.757
2. Сайнс, +0,030
3. Леклер, +0,175
4. Перес, +0,251
5. Хэмилтон, +0,291
Вот это начало для McLaren. И для Haas: своим выходом в Q3 Магнуссен сотворил историю!
Итого из квалификации выбывают:
Окон
Шумахер
Норрис
Элбон
Чжоу
В зону риска попадает Окон.
И Гасли 9-й!
Скорее всего, выбывают Шумахер, Норрис, Элбон, Гасли и Чжоу.
Все на Soft.
Если его не обойдут, он будет 13-м.
По всей видимости, Элбон больше не выйдет на трассу.
3 минуты до конца. Все возвращаются на трек.
Сейчас постараются что-то исправить. Ведь если Haas выйдет в третий сегмент, то это случится впервые с Бразилии 2019!
Сообщается, что у машины Haas Магнуссена проблема с гидравликой...
Топ-5 за пять минут до конца:
1. Ферстаппен
2. Леклер
3. Перес
4. Магнуссен
5. Хэмилтон
Леклер (2) и Сайнс (7) сейчас были на использованных шинах. Немного рискованно, но интересно.
Хэмилтон 5-й, Расселл 6-й. 7 минут до конца.
Температура падает - времена повышаются.
Но его тут же перебивает Ферстаппен (1:30.757).
Магнуссен ставит первое время: 1:31.461.
Пока боевых времен никто не поставил.
К нему потихоньку начали присоединяться все остальные.
Первым на трассу выехал Элбон.
Второй сегмент стартовал.
В защиту Риккардо стоит напомнить, что австралиец пропустил все три дня второй части предсезонных тестов в Бахрейне из-за ковида. Оправдания для Стролла найти труднее.
Пять лучших времен Q1:
1. Леклер 1:31.471
2. Сайнс +0,096
3. Ферстаппен +0,314
4. Боттас +0,448
5. Магнуссен +0,484
Какое ужасное начало сезона для Даниэля...
Итого во второй сегмент не проходят: Цунода, Хюлькенберг, Риккардо, Стролл и Латифи.
А вот уже и нет - он 16-й.
Пока что Цуноде удалось избежать кары.
Клетчатый флаг!
Напомним, Хюлькенберг заменяет заболевшего ковидом Себастьяна Феттеля.
Пока что в зоне вылета Стролл, Хюлькенберг, Риккардо, Цунода и Латифи.
Новый гоночный директор отмечал, что в новом сезоне нельзя вообще выезжать за белую линию. И так будет на всех Гран При.
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