Формула 1 Новости
Онлайн. Гран При Бахрейна. Квалификация
Определяются позиции на старте первой гонки сезона
Автор: Александра Шубина
Отчет
Статус: прямой эфир
Интересно, что еще вчера Гасли звучал довольно пессимистично: вечером, когда температура упала, машина AlphaTauri ехала гораздо хуже. Но, видимо, в команде смогли разобраться с проблемой.
Что рассказывал Пьер вчера:
Лучшие времена второго сегмента:
1. Ферстаппен, 1:30.757
2. Сайнс, +0,030
3. Леклер, +0,175
4. Перес, +0,251
5. Хэмилтон, +0,291
Сейчас постараются что-то исправить. Ведь если Haas выйдет в третий сегмент, то это случится впервые с Бразилии 2019!
В защиту Риккардо стоит напомнить, что австралиец пропустил все три дня второй части предсезонных тестов в Бахрейне из-за ковида. Оправдания для Стролла найти труднее.
Пять лучших времен Q1:
1. Леклер 1:31.471
2. Сайнс +0,096
3. Ферстаппен +0,314
4. Боттас +0,448
5. Магнуссен +0,484
1. Леклер 1:31.471
2. Сайнс +0,096
3. Ферстаппен +0,314
4. Боттас +0,448
5. Магнуссен +0,484
Новый гоночный директор отмечал, что в новом сезоне нельзя вообще выезжать за белую линию. И так будет на всех Гран При.
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