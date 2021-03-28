Онлайн. Гран При Бахрейна. Гонка
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Комментарии
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: Остановлено
12:48
Ну что, первая гонка сезона получилась огненной. Давно мы не видели такой яркой борьбы в Формуле 1. Будем надеяться, что через три недели в Имоле будет еще веселее.
Возвращайтесь!
12:46
"Очень обидно. Нужно смотреть на позитивные моменты, мы реально боролись с Mercedes, хорошее начало сезона.
В медленных поворотах всю гонку были проблемы с педалью газа, но мы провели хорошую гонку", - очень короткое и мертвое интервью Ферстаппена после финиша.
12:43 Ждем интервью после финиша. Думаю, у Макса оно будет огненное.
12:42 "Я бы на 5 секунд оторвался, чем вот так финишировать вторым", - заявил Ферстаппен по радио. Ему ответили, что это было указание дирекции гонки.
12:41
После топ-3: Норрис, Перес, Леклер, Риккардо, Сайнс, Цунода и Стролл.
А Феттель в итоге проиграл всем, кроме Шумахера. Гасли и Латифи сошли перед финишем.
12:41 Очень спорный момент с обгоном Макса. Он сначала опередил Хэмилтона, а потом уже нарушил границу трассы. Но команда сказала Ферстаппену пропустить Льюиса. Решение в итоге оказалось неверным. Могли бы отобрать у Макса победу судьи, но в итоге отобрала собственная команда.
12:39 Валттери Боттас финиширует третьим с лучшим кругом.
12:39 Какое поражение Ферстаппена. Ай-яй-яй. Второе место.
12:39 И ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН выигрывает Гран При Бахрейна!
12:38 Нет, не подбирается Red Bull к Mercedes.
12:37 Если Макс так и не обгонит, то как сильно он пожалеет о своем решение вернуть Льюису первое место?
12:36 Меньше двух кругов до финиша. Неужели вот так спасет Хэмилтон победу?
12:36 А Боттас заехал за "софтом" на лучший круг.
12:36 И Макс-то отстает от Льюиса! Больше секунды между ними сейчас.
12:35 Гасли сегодня пит-стопы тренирует. В четвертый раз уже съездил.
12:34 Три круга остается. Макс в зоне DRS. Ох, красота!
12:34 Так, Ферстаппен пропустил Хэмилтона обратно, так как при обгоне нарушил границу трассы. Заново борьба за лидерство будет.
12:33 Первую атаку в первом повороте 53-го круга Хэмилтон отбил. Но со второго раза Макса прошел!
12:32 Перес прошел Леклера! Упал темп у Ferrari и Чеко уже пятый.
12:30 Ой-ой-ой! Ошибся Хэмилтон и подпустил Макса в зону DRS.
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