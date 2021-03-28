12:41 Очень спорный момент с обгоном Макса. Он сначала опередил Хэмилтона, а потом уже нарушил границу трассы. Но команда сказала Ферстаппену пропустить Льюиса. Решение в итоге оказалось неверным. Могли бы отобрать у Макса победу судьи, но в итоге отобрала собственная команда.