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Формула 1 Новости

Онлайн. Гран При Бахрейна. Гонка

Определяется, кто станет победителем первой гонки нового сезона

Онлайн. Гран При Бахрейна. Гонка

Автор: Александра Шубина

Отчет
Статус: Остановлено
Спасибо, что были с нами! Мы обязательно проведем для вас текстовую трансляцию на следующей неделе во время второго этапа Формулы 1. До встречи!
Быстрые выводы по итогам гонки и положение в общем зачете:

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Полный отчет по итогам безумной гонки в Бахрейне:

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Стоит отдельно отметить удивительный результат Haas: понятно, что не без доли удачи, но Магнуссен завершил эту гонку пятым.
Зрители выбрали Леклера гонщиком дня.
Остальная расстановка: 
4. Расселл
5. Магнуссен
6. Боттас
7. Окон
8. Цунода
9. Алонсо
10. Чжоу
11. Шумахер
12. Стролл
13. Элбон
14. Риккардо
15. Норрис
16. Латифи
17. Хюлькенберг
Леклер выигрывает Гран При Бахрейна, Сайнс - второй! Хэмилтон финиширует третьим.
Перес подтверждает, что у него просто умер мотор. За круг до конца гонки. И два круга спустя после проблем у напарника. Не такого начала сезона ожидали в Red Bull.
Получите и распишитесь: Хэмилтон третий.
Переса развернуло! Вот, в чем причина.
Перес стремительно падает в таблице...
Желтый флаг!
Пока у Льюиса не выходит достать Чеко.
Полтора круга до конца.
Но пока что держится третьим.
Перес говорит, что он тоже теряет мощность!
Теперь третьим идет Перес, но у него прямо на хвосте висит Хэмилтон.
И все это - за два круга до конца.
И возвращается в боксы...
Он стремительно падает вниз.
У Ферстаппена умерла машина!
Действующий чемпион отмечает, что на его машины возникли проблемы с батареей. Но по радио говорят, что с батареей это не связано.
Сайнс обошел Ферстаппена!
Три круга до конца. 0,3 секунды Сайнсу до Ферстаппена.
Сайнс в секунде.
Сможет ли Ферстаппен удержать свое второе место? Сайнс еще может попробовать обойти нидерландца - их разделяет 1,2 секунды.
Шумахер потерял пару позиций, теперь десятым стал Цунода.
Леклер тут же отъезжает - Ферстаппен уже в секунде позади.
Шарль первый, Ферстаппен сдерживает позицию и не дает Сайнсу прорваться вперед.
И зеленый флаг!
Сейчас будет рестарт.
Топ-10 за 7 кругов до конца:
1. Леклер
2. Ферстаппен
3. Сайнс
4. Перес
5. Хэмилтон
6. Расселл
7. Магнуссен
8. Боттас
9. Окон
10. Шумахер
Ферстаппену ответили, что проблема не становится хуже, и поэтому Максу надо смириться с происходящим.
Круговым разрешили вернуться в круг. Время флешбэков.
Ферстаппен отмечает, что поворачивать с набором скорости становится заметно труднее.
Пока что напомним об обновленных правилах рестарта:

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Шарль недоволен скоростью сейфти-кара: говорит, что Майландер едет слишком медленно.
Ферстаппену по радио сказали, что проблем с надежностью нет - так что нидерландца оставят на трассе.
Девять кругов до конца гонки.
Гасли пришлось остановиться из-за проблем с двигателем: он даже загорелся. Сейчас болид будут потихоньку убирать.
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