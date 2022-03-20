Формула 1 Новости
Онлайн. Гран При Бахрейна. Гонка
Определяется, кто станет победителем первой гонки нового сезона
Автор: Александра Шубина
Отчет
Статус: Остановлено
Спасибо, что были с нами! Мы обязательно проведем для вас текстовую трансляцию на следующей неделе во время второго этапа Формулы 1. До встречи!
Быстрые выводы по итогам гонки и положение в общем зачете:
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Полный отчет по итогам безумной гонки в Бахрейне:
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Стоит отдельно отметить удивительный результат Haas: понятно, что не без доли удачи, но Магнуссен завершил эту гонку пятым.
Остальная расстановка:
4. Расселл
5. Магнуссен
6. Боттас
7. Окон
8. Цунода
9. Алонсо
10. Чжоу
11. Шумахер
12. Стролл
13. Элбон
14. Риккардо
15. Норрис
16. Латифи
17. Хюлькенберг
4. Расселл
5. Магнуссен
6. Боттас
7. Окон
8. Цунода
9. Алонсо
10. Чжоу
11. Шумахер
12. Стролл
13. Элбон
14. Риккардо
15. Норрис
16. Латифи
17. Хюлькенберг
Перес подтверждает, что у него просто умер мотор. За круг до конца гонки. И два круга спустя после проблем у напарника. Не такого начала сезона ожидали в Red Bull.
Действующий чемпион отмечает, что на его машины возникли проблемы с батареей. Но по радио говорят, что с батареей это не связано.
Сможет ли Ферстаппен удержать свое второе место? Сайнс еще может попробовать обойти нидерландца - их разделяет 1,2 секунды.
Топ-10 за 7 кругов до конца:
1. Леклер
2. Ферстаппен
3. Сайнс
4. Перес
5. Хэмилтон
6. Расселл
7. Магнуссен
8. Боттас
9. Окон
10. Шумахер
1. Леклер
2. Ферстаппен
3. Сайнс
4. Перес
5. Хэмилтон
6. Расселл
7. Магнуссен
8. Боттас
9. Окон
10. Шумахер
Ферстаппену ответили, что проблема не становится хуже, и поэтому Максу надо смириться с происходящим.
Пока что напомним об обновленных правилах рестарта:
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Ферстаппену по радио сказали, что проблем с надежностью нет - так что нидерландца оставят на трассе.
Гасли пришлось остановиться из-за проблем с двигателем: он даже загорелся. Сейчас болид будут потихоньку убирать.
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