Онлайн. Гран При Азербайджана. Квалификация
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Комментарии
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: Остановлено
09:27
Ну что, четыре красных флага, сенсационный поул и Хэмилтон с Ферстаппеном стартуют рядом. Достаточно интриги для завтрашней гонки?
Встретимся завтра!
09:25 Простите, сказал я, что Гасли был в аварии. Но это Цунода. Он въехал в стену и помешал Сайнсу.
09:24 Хэмилтон очень доволен своим вторым место, судя по радиопереговорам.
09:24 Все ждали, что в Баку у Ferrari будет западение, мощность то не хватает. Но слипстрим вытащил Шарля на поул.
09:23
Далее: Хэмилтон, Ферстаппен, Гасли, Сайнс, Норрис, Перес, Цунода, Алонсо и Боттас.
Валттери сейчас, наверное, в бешенстве. Да и остальные не рады.
09:22 Шарль Леклер завоевал вторую поул-позицию подряд с красным флагом. Правда, теперь в аварию попал не он, а его напарник.
09:21 Гасли столкнулся с Сайнсом и въехал в стену.
09:21 Красный флаг!
09:20 Все мешают друг другу перед последней попыткой. Даже AlphaTauri, которая могла бы в боксы ехать.
09:19 Есть подозрение, что во вторых попытках Хэмилтон будет разгонять Боттаса, а Гасли - Цуноду. Слипстрим на прямой в 2 километра очень важен.
09:18 Гасли показал четвертое время, а Цунода восьмое. Боттас теперь последний.
09:15 Цунода с Гасли выехали, когда все заезжают.
09:15 Хэмилтон вклинился между Шарлем и Максом. А вот Боттас только восьмой.
09:14 А Перес проиграл даже Норрису.
09:14 Хохо! Леклер треть секунды всем привез в первой попытке. Ферстаппен второй, Сайнс третий.
09:13 Хэмилтон и Боттас опять проехали быстрые первые сектора и бросили вторые. Дополнительный круг прогрева для Mercedes.
09:10 Цунода и Гасли опять пересиживают всех в боксах. Своя тактика у AlphaTauri.
09:08 Третий сегмент пошел!
09:03 Посмотрим на Цуноду в третьем сегменте зато. И на Алонсо.
09:02
- 1:29 до конца сессии. Так что на этом все
- 1:29 до конца сессии. Так что на этом все
- Да *****! Сколько нам не хватило?
- Три десятых
- АААААА. Сами понимаете!
Это разговор Феттеля с инженером по радио.
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