Онлайн. Гран При Азербайджана. Гонка
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Комментарии
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: Остановлено
10:23
Ну что, это была феноменальная гонка. Просто безумная. Поздравим Переса, Феттеля и Гасли. Посочувствуем Хэмилтону и Ферстаппену. И отдохнем до Гран При Франции!
Возвращайтесь!
10:22 Пересу пришлось оставить свой болид на трассе. И к подиуму его медицинская машина привезла.
10:21 Очко за лучший круг никому не дадут, потому что время Ферстаппена так никто и не побил.
10:21
Ну и Пьер Гасли с третьим местом - очередной подвиг.
А вот Шарлю Леклеру сейчас должно быть очень обидно.
10:20 Совсем недавно Феттель говорил, что шансы на победы у него еще будут. И вот - второе место. Да уж.
10:20 А Ферстаппен сохранил лидерство в чемпионате. Сумасшествие!
10:20 Феттеля гонщиком дня признали. Он с 11-го места доехал до второго. Фантастика.
10:19 Боттас финишировал 12-м, Хэмилтон - 15-м. А у Мазепина 14-е место.
10:19 Далее: Леклер, Норрис, Алонсо, Цунода, Сайнс, Риккардо, Райкконен.
10:18 Себастьян Феттель финиширует вторым. Пьер Гасли - третьим!
10:18 Серхио Перес выигрывает первую в Red Bull и вторую в карьере гонку!
10:17 Боттас только 12-й, так и не отыграл. Там Райкконен даже в очках.
10:17 Алонсо отобрал шестое место у Цуноды.
10:17 Пока Леклер атаковал Гасли, его самого чуть Норрис не прошел.
10:16 Гасли и Леклер борются за третье место. Уже последний круг пошел.
10:16 Мазепин опередил Шумахера и пока опережает Хэмилтона. А Расселл сошел перед рестартом внезапно.
10:16 "Не извиняйся", - сказали Льюису.
10:15 Норрис на пятое место прорвался! Алонсо на седьмое!
10:15 Хэмилтон только 16-й сейчас! ВОТ ЭТО ДА!
10:14 Хэмилтон выиграл старт, но не вписался в первый же поворот и вылетел!
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