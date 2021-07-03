Онлайн. Гран При Австрии. Квалификация
Поделились
Комментарии
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: Остановлено
10:02 Завтра нас ждет ух какая жара. Если не в борьбе за первое место, то позади него - точно! Возвращайтесь.
10:02
Ну что, поздравим Ферстаппена с очередным поулом. Норриса с сумасшедшим успехом - попаданием на первый ряд. И Расселл с не менее безумным результатом - девятое место на Williams.
А вот у Mercedes настроение сегодня явно будет не очень. Они уступили не только болидам с мотором Honda, про который много говорят в последние недели. Но и машину McLaren с таким же двигателем Mercedes.
10:01 Далее: Гасли, Цунода, Феттель, Расселл и Стролл. Расселл даже в Q3 не последний! Вот это да!
10:00 Хэмилтон и Боттас еще и Пересу проиграли. Четвертое и пятое места.
10:00 Ого! 0,048 секунды не хватило Норрису до Ферстаппена!
09:59 Норрис абсолютно лучший сектор поставил. Еще и поул отберет?
09:58 Расселл все-таки выехал! Последним он показался на трассе перед второй попыткой.
09:57 0,294 разделяет Ферстаппена и Хэмилтона. Есть ощущение, что Макс уже на поуле.
09:54 А Ферстаппен привез Ландо четверть секунды и идет за поулом!
09:54 Вау! Хэмилтон, Боттас и Перес проиграли Норрису!
09:53 Норрис выиграл борьбу середняков. За ним Гасли и Феттель. Лидеры еще на круге.
09:51 Выехали все, кроме Расселла. Интересно, Джордж вообще будет пытаться что-то сделать в Q3?
09:48 Как вы понимаете, все стоят в боксах.
09:48 Решающий сегмент пошел!
09:43 Алонсо там в бешенстве. Судьи расследуют его инцидент с Феттелем. На повторе видно, что Себ сразу после извинился, то есть ошибку признал.
09:42 Причем Расселл будет стартовать на Medium. Кроме него это сделают только Mercedes, Red Bull и Норрис.
09:41 Ну а Джордж Расселл вытащил Williams в третий сегмент. Фантастика!
09:41 Ferrari так и не переобулась в "софт". Видимо, будут отыгрываться в гонке, решили не бороться за пару позиций.
09:41 Всё! Сайнс, Леклер, Риккардо, Алонсо и Джовинацци вылетели.
09:40 Расселл выбил Леклера!
Загрузить комментарии
Самое читаемое
15 февр. 2021 г.
Презентация болида McLaren MCL35M
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
Слайд-шоу