10:02

Ну что, поздравим Ферстаппена с очередным поулом. Норриса с сумасшедшим успехом - попаданием на первый ряд. И Расселл с не менее безумным результатом - девятое место на Williams.

А вот у Mercedes настроение сегодня явно будет не очень. Они уступили не только болидам с мотором Honda, про который много говорят в последние недели. Но и машину McLaren с таким же двигателем Mercedes.