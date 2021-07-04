Онлайн. Гран При Австрии. Гонка
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Автор: Kirill Kachnov
Отчет
Статус: прямой эфир
10:16 Третья пятерка сейчас:
Алонсо - Райкконен - Феттель - Цунода - Стролл
Из стартовавших на Soft пилотов только Гасли удалось сохранить место в первой десятке.
Алонсо - Райкконен - Феттель - Цунода - Стролл
Из стартовавших на Soft пилотов только Гасли удалось сохранить место в первой десятке.
10:15 Никита Мазепин на последнем месте, проигрывает Шумахеру почти 50 секунд.
10:15 Ферстаппен совершает "бесплатный" пит-стоп за 10 кругов до финиша.
10:14 Только в двух парах сейчас разрыв меньше секунды.
Леклер накатывает на Риккардо, а Алонсо - на Расселла.
Причем в борьбе испанца и британца на кону стоит 10-е место.
И долгожданные очки (очко) Джорджа за рулем Williams.
Леклер накатывает на Риккардо, а Алонсо - на Расселла.
Причем в борьбе испанца и британца на кону стоит 10-е место.
И долгожданные очки (очко) Джорджа за рулем Williams.
10:13 Гасли тем временем показал лучшее время на круге, но Ферстаппен вскоре переписал его вновь на себя.
10:12 Пропустив Переса, Риккардо попал под атаки Леклера.
У монегаска шины на 5 кругов свежее.
У монегаска шины на 5 кругов свежее.
10:11 Вторая пятерка:
Риккардо - Леклер - Сайнс - Гасли - Расселл
Испанец, таким образом, благодаря старту на Hard смог опередить обоих пилотов AlphaTauri, обоих пилотов Aston Martin и Расселла.
Риккардо - Леклер - Сайнс - Гасли - Расселл
Испанец, таким образом, благодаря старту на Hard смог опередить обоих пилотов AlphaTauri, обоих пилотов Aston Martin и Расселла.
10:09 Первая пятерка сейчас:
Ферстаппен - Боттас - Норрис - Хэмилтон - Перес
Ферстаппен - Боттас - Норрис - Хэмилтон - Перес
10:09 Перес тем временем обогнал Риккардо.
10:08 Перес получает 5 секунд за второй эпизод с Пересом, а Стролл - за превышение скорости на пит-лейне.
10:07 Хэмилтон сразу же переобувается (во второй раз за гонку).
10:07 И без видимого напряжения проходит!
Бог троицу любит? Ну вот, будет у Ландо третий за год подиум.
Бог троицу любит? Ну вот, будет у Ландо третий за год подиум.
10:06 Теперь Норрис нагоняет Хэмилтона очень-очень быстро.
10:05 И пилоты Mercedes меняются позициями.
Теперь Боттас - 2-й, в 22-х секундах от лидирующего Ферстаппена.
Теперь Боттас - 2-й, в 22-х секундах от лидирующего Ферстаппена.
10:05 А теперь Боттаса информируют, что Льюис его пропустит.
10:03 Боттасу по радио разрешили бороться с Хэмилтоном.
10:03 Сайнс останавливается на свой первый пит-стоп на 50-м круге.
Он возвращается на 8-й позиции (точнее, на 9-й - но сразу же опережает Цуноду).
Он возвращается на 8-й позиции (точнее, на 9-й - но сразу же опережает Цуноду).
10:02 Вторая пятерка в настоящий момент:
Риккардо - Перес - Леклер - Цунода - Феттель
У всех по одному пит-стопу.
Риккардо - Перес - Леклер - Цунода - Феттель
У всех по одному пит-стопу.
10:00 Боттасу сообщили о каких-то повреждениях у Хэмилтона и попросили пока не атаковать Льюиса.
10:00 Перес снова выпихивает Леклера с трассы!
Монегаск после первого инцидента вновь догнал мексиканца (который из-за штрафа уже по сути проиграл позицию), попытался атаковать по внешнему радиусу - и вновь оказался в гравии.
Монегаск после первого инцидента вновь догнал мексиканца (который из-за штрафа уже по сути проиграл позицию), попытался атаковать по внешнему радиусу - и вновь оказался в гравии.
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