10:14 Только в двух парах сейчас разрыв меньше секунды.

Леклер накатывает на Риккардо, а Алонсо - на Расселла.

Причем в борьбе испанца и британца на кону стоит 10-е место.

И долгожданные очки (очко) Джорджа за рулем Williams.