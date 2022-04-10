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Формула 1 Новости

Онлайн. Гран При Австралии. Гонка

Решается, кто победит по итогам третьего этапа нового сезона Формулы 1

Онлайн. Гран При Австралии. Гонка

Автор: Александра Шубина

Отчет
Статус: Остановлено
Спасибо, что были с нами!
Полный отчет:
Вот и первый подиум Джорджа за Mercedes.
Полные результаты:
1. Леклер
2. Перес
3. Расселл
4. Хэмилтон
5. Норрис
6. Риккардо
7. Окон
8. Боттас
9. Гасли
10. Элбон
11. Чжоу
12. Стролл
13. Шумахер
14. Магнуссен
15. Цунода
16. Латифи
17. Алонсо
И быстрейшее время на последнем круге. Все-таки поставил.
Шарль Леклер выигрывает гонку в Австралии!
Последний круг - и Алекс все-таки в боксах. Впервые за гонку.
Два круга до конца гонки. Топ-10:
1. Леклер
2. Перес
3. Расселл
4. Хэмилтон
5. Норрис
6. Риккардо
7. Элбон
8. Окон
9. Боттас
10. Гасли
Элбон идет седьмым, но ему еще надо заехать в боксы... Обидно.
Гасли тоже примкнул к кружку юных раллистов и пустил вперед Боттаса.
Хэмилтон пожаловался со словами, что команда поставила его в сложную ситуацию.
Алонсо еще раз заехал в боксы. Вот и соперник Шарля.
Леклер вновь предложил поставить лучший круг, на что ему ответили, что лучший круг уже есть - и вряд ли кто-то это время перебьет. Шарль был не очень доволен.
El Pain.
Алонсо потихоньку все обходят...
Увы, но тут же Фернандо обошел Чжоу. Похоже, будто какая-то проблема - уж сильно он медленнее.
Боттас тоже обошел Стролла. Теперь Лэнс может стать мишенью Алонсо. El Plan?
У Мика случилась та же ситуация, только при этом Шумахер еще и пропустил соперников вперед.
Перес присоединился к кружку юных раллистов и тоже немного проехал по траве.
Гасли обошел Стролла - волшебный пинок от Алонсо сработал.
Видимо, Пьер его разочаровал.
Алонсо заинтересовался, почему это у Гасли не выходит обойти Стролла.
Леклер предложил поставить лучший круг в конце гонки. К слову, у него уже лучший круг.
Инцидент с Боттасом и Строллом все-таки не рассмотрят.
Тут же Строллу дали пятисекундный штраф за "вихляния на прямой". Он явно пытается собрать коллекцию наказаний за этот
уик-энд.
Инцидент между Строллом и Боттасом заметили в FIA.
Пересу по радио сказали, что проблема, возникшая на машине Макса, не коснется Серхио.
Стролл в очках, но Стролл буквально выпихнул Боттаса за пределы трассы.
И уже зеленый флаг. Макс стоял прямо у "кармана".
Алонсо и Магнуссен в итоге заехали в боксы.
Вот так поворот.
Мотор горит.
Ферстаппен остановился на трассе!
Виртуальный сейфти-кар!
У Окона проблемы с охлаждением - его попросили не сразу тормозить в поворот, а сначала медленно отпускать газ, и уже затем плавно нажимать на тормоз.
В итоге так и вышло - Перес обошел Расселла.
Расселлу сказали, что если шины быстро разрушаются во время защиты от Переса, то стоит пропустить мексиканца.
Риккардо последовал примеру Норриса и тоже обошел Кевина.
Леклер тем временем оторвался от Ферстаппена на 4,5 секунды.
Все-таки Магнуссена обошел Норрис - на главной прямой.
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