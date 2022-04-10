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Онлайн. Гран При Австралии. Гонка
Решается, кто победит по итогам третьего этапа нового сезона Формулы 1
Автор: Александра Шубина
Отчет
Статус: Остановлено
Полные результаты:
1. Леклер
2. Перес
3. Расселл
4. Хэмилтон
5. Норрис
6. Риккардо
7. Окон
8. Боттас
9. Гасли
10. Элбон
11. Чжоу
12. Стролл
13. Шумахер
14. Магнуссен
15. Цунода
16. Латифи
17. Алонсо
1. Леклер
2. Перес
3. Расселл
4. Хэмилтон
5. Норрис
6. Риккардо
7. Окон
8. Боттас
9. Гасли
10. Элбон
11. Чжоу
12. Стролл
13. Шумахер
14. Магнуссен
15. Цунода
16. Латифи
17. Алонсо
Два круга до конца гонки. Топ-10:
1. Леклер
2. Перес
3. Расселл
4. Хэмилтон
5. Норрис
6. Риккардо
7. Элбон
8. Окон
9. Боттас
10. Гасли
1. Леклер
2. Перес
3. Расселл
4. Хэмилтон
5. Норрис
6. Риккардо
7. Элбон
8. Окон
9. Боттас
10. Гасли
Леклер вновь предложил поставить лучший круг, на что ему ответили, что лучший круг уже есть - и вряд ли кто-то это время перебьет. Шарль был не очень доволен.
Тут же Строллу дали пятисекундный штраф за "вихляния на прямой". Он явно пытается собрать коллекцию наказаний за этот
уик-энд.
уик-энд.
У Окона проблемы с охлаждением - его попросили не сразу тормозить в поворот, а сначала медленно отпускать газ, и уже затем плавно нажимать на тормоз.
Расселлу сказали, что если шины быстро разрушаются во время защиты от Переса, то стоит пропустить мексиканца.
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