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Формула 1

Онлайн. Гран При Айфеля. Гонка

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Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: прямой эфир
09:02 Перес очень быстро накатывает на Леклера, да и еще явно быстрее Риккардо едет. Шины-то свежее намного у Чеко.
09:02 Аж два болида Alfa Romeo сейчас в топ-10. Да еще и две Ferrari.
09:01 Гасли последним за сегодня заезжает на пит-стоп. Вернулся 12-м, перед Латифи.
09:01 Перес отобрал у Норриса пятое место. Ландо продолжает жаловаться на мотор.
09:00 Хэмилтон - Ферстаппен - Риккардо - Леклер - Норрис - Перес - Гасли - Сайнс - Джовинацци - Феттель в топ-10 сейчас.
08:59 А теперь и Норрис с Хюлькенбергом побывали в боксах. Ландо вернулся пятым, впереди Переса. А вот Нико теперь едет 14-м.
08:58 Перес и Сайнс провели пит-стопы. Чеко выехал позади Гасли, седьмым, а Карлос - девятым, за Хюлькенбергом.
08:57 Квят сейчас едет на пару секунд с круга быстрее Латифи. Но отставание еще больше 30 секунд.
08:56 Леклер обогнал-таки Гасли. Это седьмое место.
08:56 Риккардо почти догнал Сайнса, чуть больше секунды осталось.
08:55 Райкконен очень активно прессует Феттеля, и они не могут добраться до Джовинацци - там полторы секунды.
08:55 Леклер атакует Гасли, но пока не может пройти. Пьер пока не стремится в боксы.
08:54 Несмотря на жалобы, Норрис продолжает ехать третьим.
08:53 Окон из-за проблем с гидравликой сошел, сообщает Renault.
08:52 У Норриса пропала мощность! Да что ж такое-то.
08:52 Райкконен опять атакует Феттеля, и они почти догнали Джовинацци. Себ, напомним, ранее вылетел, атакуя Антонио. А Кими вышиб Расселла, атакуя Себа. В общем, намечается что-то.
08:51 У нас уже четыре схода, причем трое из топ-10.
08:50 Элбон заехал в боксы и сошел сразу после получения штрафа за снос крыла Квята.
08:50 Норрис, Перес, Сайнс и Хюлькенберг продолжают ехать на "софте" со старта. Уже 24-й круг из 60.
08:49 У Окона какие-то проблемы, он в боксах, и кажется, это сход.
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