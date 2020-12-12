Онлайн. Гран При Абу-Даби. Квалификация
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Магнуссен готовится к последней квалификации с Haas, но не в Ф1. Неужели верит в возвращение после IMSA?
Что касается результатов тренировок, то в пятницу быстрее всех был Боттас. За ним расположились Хэмилтон и Ферстаппен.
Сегодня утром первым стал уже Макс, а пилоты Mercedes даже в топ-5 не попали. Но вряд ли это можно считать показательным.
Сегодня у нас парад прощальных квалификаций:
Кевин Магнуссен последний раз квалифицирует в Ф1 вообще.
Феттель в последний раз выступит в квалификации за Ferrari.
Дэн Риккардо - за Renault.
Карлос Сайнс - за McLaren.
Серхио Перес - за Racing Point (а может быть, и вообще в Ф1).
Наверняка последнюю субботу в Ф1 проводит Даниил Квят. Еще у Алекса Элбона, возможно, последняя квалификация за Red Bull. А у Валттери Боттаса - за Mercedes (по крайней мере, так считает Ральф Шумахер).