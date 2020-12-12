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Формула 1

Онлайн. Гран При Абу-Даби. Квалификация

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Комментарии

Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: прямой эфир
07:52

Магнуссен готовится к последней квалификации с Haas, но не в Ф1. Неужели верит в возвращение после IMSA?

 
07:47 Даниил Квят и вчера, и сегодня был 11-м. В квалификации россиянин обычно чуть проседает по сравнению с тренировками, но шансы на Q3 все-таки есть.
07:45

Что касается результатов тренировок, то в пятницу быстрее всех был Боттас. За ним расположились Хэмилтон и Ферстаппен.

Сегодня утром первым стал уже Макс, а пилоты Mercedes даже в топ-5 не попали. Но вряд ли это можно считать показательным.
07:41

Сегодня у нас парад прощальных квалификаций:

Кевин Магнуссен последний раз квалифицирует в Ф1 вообще.
Феттель в последний раз выступит в квалификации за Ferrari.
Дэн Риккардо - за Renault.
Карлос Сайнс - за McLaren.
Серхио Перес - за Racing Point (а может быть, и вообще в Ф1).

Наверняка последнюю субботу в Ф1 проводит Даниил Квят. Еще у Алекса Элбона, возможно, последняя квалификация за Red Bull. А у Валттери Боттаса - за Mercedes (по крайней мере, так считает Ральф Шумахер).
07:38 Очень трогательный шлем Шарля Леклера, на котором написано "Спасибо, Себ".
07:35 Приветствуем всех поклонников Формулы 1! Менее получаса остается до старта последней квалификации 2020 года.
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