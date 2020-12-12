07:45

Что касается результатов тренировок, то в пятницу быстрее всех был Боттас. За ним расположились Хэмилтон и Ферстаппен.

Сегодня утром первым стал уже Макс, а пилоты Mercedes даже в топ-5 не попали. Но вряд ли это можно считать показательным.